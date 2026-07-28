martes 28 de julio de 2026
28 de julio de 2026 - 09:26

Uribelarrea, el pueblo turístico de "película" de Cañuelas, famoso por sus picadas

A una hora del Obelisco, Uribelarrea no sólo seduce turistas con su campo y su buena mesa. Su casco histórico también atrajo a Alan Parker para filmar “Evita”.

Por Agencia DIB
Uribelarrea, pura paz a una hora de CABA.

Uribelarrea, pura paz a una hora de CABA.

@turismopba
La vieja estación de estilo inglés.

La vieja estación de estilo inglés.

@turismopba
La escuela Salesiana.

La escuela Salesiana.

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Mucho verde y mucha historia en Uribelarrea.

Mucho verde y mucha historia en Uribelarrea.

@turismopba
El centro del pueblo se mantiene como décadas atrás, por eso es muy buscado para filmaciones.

El centro del pueblo se mantiene como décadas atrás, por eso es muy buscado para filmaciones.

@turismopba
Uribelarrea, también un paraíso gourmet.

Uribelarrea, también un paraíso gourmet.

@turismopba
Los productos de la Escuela Salesiana son muy buscados por los turistas.

Los productos de la Escuela Salesiana son muy buscados por los turistas.

@turismopba

Uribelarrea (o simplemente "Uribe", como lo llaman sus vecinos) es uno de los pueblos rurales más cercanos a la ciudad de Buenos Aires, separada apenas por unos 80 kilómetros de la Capital de las Picadas, la joya del municipio de Cañuelas.

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Es la combinación perfecta entre la historia productiva del campo bonaerense y su tambos, una arquitectura intacta del siglo XIX que fue aprovechada en muchas películas y un desarrollo turístico gastronómico de primer nivel, en especial desde que es uno de los 39 pueblos turísticos de la provincia de Buenos Aires.

El nacimiento de un pueblo turístico

El pueblo nació en 1890 cuando el estanciero y exjuez de paz Miguel Nemesio de Uribelarrea donó parte de sus tierras para establecer una colonia agrícola de inmigrantes (principalmente de origen vasco e italiano). Dos años más tarde, en 1892, la llegada del Ferrocarril del Sur (luego línea Roca) consolidó el crecimiento del poblado.

Otro pilar clave fue la Escuela Agrotécnica Salesiana Don Bosco, el corazón productivo y educativo de Uribelarrea desde 1894. Fue la primera escuela agrícola de Sudamérica y entre otros, por sus aulas pasó el hoy beato Ceferino Namuncurá.

Entre las décadas de 1930 y 1940, Uribelarrea fue una potencia láctea en la cuenca bonaerense, albergando a más de 50 tambos y queserías familiares. Su población superó los cuatro mil habitantes, casi el triple que en la actualidad.

Hacia las décadas de 1960 y 1970, la industrialización, el cierre paulatino de tambos artesanales y la migración de los jóvenes hacia los grandes centros urbanos provocaron una caída fuerte en la población llegando a menos de 900 habitantes estables en el casco urbano.

Hasta que en los años 2000 apareció el turismo rural en el horizonte y Uribelarrea comenzó su reconversión gracias a la gastronomía, la hotelería y la producción láctea y de chacinados. Actualmente, con el polo gastronómico a pleno, Uribelarrea suele recibir entre 5.000 y 10.000 visitantes por fin de semana.

Luz, cámara…. Uribelarrea

Debido a la preservación de sus calles de tierra, sus fachadas centenarias y la ausencia de construcciones modernas en su casco histórico, Uribelarrea fue elegido como locación de emblemáticas producciones del cine argentino e internacional. Las tres más importantes son:

  • "Juan Moreira" (1973), del director Leonardo Favio, con Rodolfo Bebán.
  • "Evita" (1996), del británico Alan Parker y protagonizada por Madonna y Antonio Banderas.
  • "El Ciudadano Ilustre" (2016). De Gastón Duprat y Mariano Cohn. Con Oscar Martínez y Daddy Brieva. En la película se observan los caminos rurales hacia el Colegio Don Bosco, el cementerio abandonado y las esquinas tradicionales del pueblo.

Paraíso gourmet

Además de sus restaurantes, bares y almacenes de campo, este pueblo también es la sede de dos hitos muy convocantes: la Fiesta de la Picada y la Cerveza Artesanal (que se celebra anualmente en primavera) y el Festival del Costillar Criollo (en su última edición, el primero de mayo, reunió a más de 40 mil personas).

Otra escala obligada para los paladares es la Escuela Agrotécnica Salesiana, donde se consiguen el multipremiado Dulce de leche Don Bosco, sus quesos artesanales (Sardo, Gouda, Dambo, Holanda y Caciocavallo), manteca y crema de leche.

Finalmente está Valle de Goñi, un tambo caprino que ofrece quesos y dulce de leche de cabra.

Qué conocer en Uribelarrea

  • Plaza Centenario: Diseñada por el célebre arquitecto e ingeniero Pedro Benoit (el trazador de la ciudad de La Plata). Llama la atención por su particular formato octogonal, de la que parten 8 avenidas arboladas.
  • Iglesia Nuestra Señora de Luján: Inaugurada en 1890, de estilo neogótico y proyectada también por Pedro Benoit. Allí filmó Alan Parker para “Evita”.
  • La pulpería El Palenque: tan antigua como Uribelarrea mismo.
  • Estación de Tren y Museo de Herramientas: Conserva los techos de chapa, las viejas palancas de cambio de vía inglesas y el cartel de época.

Cómo llegar

Uribelarrea se encuentra a 82 kilómetros del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). Se accede por Autopista Ezeiza–Cañuelas, y en la ciudad de Cañuelas, seguir por la RN 205 hasta el kilómetro 84.

Fuente: Agencia DIB

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