Facundo Moyano quedó en libertad pero no podrá acercarse a Candela Arizaga mientras dure la investigación

El exdiputado Facundo Moyano , imputado por lesiones leves y privación ilegítima de la libertad en un contexto de violencia de género contra su novia Candela Arizaga , recuperó la libertad a última hora del martes, luego de prestar declaración indagatoria en la Unidad de Flagrancia Norte (UFLA) del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad. Pero mientras dure el proceso penal deberá cumplir con una serie de medidas, entre las cuales la más importante es que no debe acercarse a Arizaga a menos de 300 metros .

Detuvieron a Facundo Moyano por un confuso episodio con una joven en Belgrano

Tras su liberación, el exdiputado habló brevemente con la prensa y afirmó que "está todo aclarado" , mientras se retiraba de la sede judicial.

Su abogado defensor, Miguel Molina , confirmó a los medios que se aguardan nuevas medidas de prueba, entre ellas el análisis de cámaras de seguridad y la toma de testimonios a testigos .

Moyano compareció ante el fiscal luego del allanamiento realizado durante la jornada en su domicilio del barrio porteño de Belgrano, procedimiento ordenado tras la denuncia presentada por su pareja. En el operativo no se encontraron drogas, pero se secuestraron dos celulares.

La investigación se inició a partir de una denuncia por un presunto episodio de violencia. En ese contexto, personal policial realizó un operativo en la vivienda del hijo del líder camionero Hugo Moyano y lo trasladó a la fiscalía para tomarle declaración, a cargo del auxiliar fiscal Julián Pistone.

Imputado

El expediente sigue en trámite y Moyano permanece imputado por los delitos de lesiones leves y privación ilegítima de la libertad agravadas por el contexto de violencia de género, mientras la fiscalía continúa reuniendo elementos para determinar las circunstancias del hecho denunciado.

La Justicia adoptó una serie de medidas que incluyen que Moyano no pueda acercarse a la víctima a un radio menor de 300 metros. Además, tiene prohibido el contacto con Arizaga, y deberá fijar domicilio y comparecer a todas las citaciones de la Fiscalía y del Juzgado.

“Éstos son los políticos que eligen”

Este martes, mientras actuaba la Justicia, Victoria Arizaga, hermana de Candela, publicó una historia en su cuenta personal de Instagram con una sugestiva frase: “Éstos son los políticos que eligen, los mismos que después hablan de los derechos de las mujeres”.

La joven, después, borró la historia, pero la captura de pantalla se difundió en redes.

Fuente: Agencia DIB