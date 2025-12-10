Fin de semana con fiestas de Navidad, vino, cerveza y hasta un maratón nocturno

La Navidad llegó al partido de La Costa.

Exposición de productos derivados del durazno, juegos con duraznos gigantes para toda la familia, Concurso Dulce del Año 2025 y espectáculos en vivo. Domingo, cierre tributo a los Wawanco con la Wawa Imperial. Entrada gratuita. Con el auspicio de la Subsecretaría de Turismo de la Provincia.

Viernes 12, a las 21:00; sábado 13, a las 20:00 y domingo 14, a las 19:00, en el Vivero Municipal.

Patio de comidas, artesanías y emprendimientos. Espectáculos musicales: Viernes, presentación de Leticia Canola & Teo Arribas, DJ BeBu; sábado, Willy Traversa, La Denver, Bulldozer, Los Charros; domingo, La Spica Band, La Sabrosona, Trizas en el Aire, y Delorean. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/culturadorrego/

1° Fiesta de los Pueblos en Mechita, partido de Bragado

Sábado 13, a las 10:00, en la Plaza San Martín.

Desfile criollo, prueba de rienda libre y de caballo de trabajos pesados. Espectáculos de artistas locales y zonales. Servicio de cantina. Entrada gratuita.

Más información: www.facebook.com/profile.php?id=61554436236702

5° Fiesta de la Cerveza en Luján

Sábado 13 y domingo 14, a partir de las 11:00, en el Parque Ameghino.

Patio gastronómico, puestos de productores locales con más de 30 variedades de cerveza artesanal, feria de artesanías y música en vivo desde las 14:00. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/culturasyturismolujan/ -

Fiesta del inmigrante - Marcos Paz

25° Fiesta del Inmigrante en Marcos Paz

Sábado 13 y domingo 14, a partir del mediodía, en el Espacio Quinta Devoto, ruta 40 KM 50.

Comidas, música y bailes típicos de las colectividades, feria de artesanías y emprendimientos. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/turismo_marcospaz/

2º Fiesta del Pan Dulce en Suipacha, General Rivas

fiesta del pan dulce - SUIPACHA

Domingo 14, desde las 10:00, en la Plaza Balcarce.

Paseo del Pan Dulce, Jura de Panes Dulces en las categorías Amateur y Profesional. Feripeña navideña con artesanías y emprendimientos locales, espectáculos musicales, talleres y fotos con Papá Noel. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/fiestadelpandulce/ -

111º Aniversario de Crotto, partido de Tapalqué

Domingo 14, a partir de las 11:00, en el Pueblo Turístico Crotto.

Acto protocolar con participación de instituciones locales, paseo de artesanías y emprendimientos, paseo gastronómico y espectáculos artísticos. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/muni_tapalque/

Fiesta Campera en General Paz, partido de Ranchos

Sábado 13 y domingo 14, desde las 13:00, en el predio de la laguna.

Feria de artesanías y emprendimientos, patio de comida con gastronomía criolla, juegos para las infancias. A partir de las 16:00, música en vivo y grupos de danzas folclóricas. Entrada gratuita.

Más información: https://www.instagram.com/turismogeneralpaz/

Parque Navideño en Avellaneda

Del sábado 6 al domingo 21, de 16:00 a 21:00, en el Parque La Estación, Güemes 700.

Recorrido por el Parque. Entrada gratuita. www.facebook.com/municipalidad.avellaneda

Mágico Diciembre en San Clemente, partido de La Costa

Del lunes 8 al lunes 29, en distintos horarios y puntos de la ciudad.

Intervenciones lumínicas y artísticas. Visita de Papá Noel, espectáculos musicales y participación de la Orquesta Infanto Juvenil, Pesebre Viviente, Mercado Navideño, espectáculo de luces y láser en la playa, DJ locales y regionales, concursos de fachadas y vidrieras iluminadas. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/turismolacosta/

Navidad en Escobar

Viernes 12 al domingo 14, de 10:00 a 19:00, en el Predio Floral.

Mercado de Oportunidades Navideño, puestos de comida, eventos culturales y recreativos. Viernes, espectáculo de cierre con la presentación de Sin Miedo. Sábado, presentación especial de Topa. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/escobar.municipio/

Navidad Mar de Cobo, partido de Mar Chiquita

Durante el mes de diciembre hasta el martes 6 de enero, en diferentes horarios y espacios de Mar de Cobo.

Del viernes 12 al domingo 14, Finde de la Tradición con campeonato de truco, talleres de juegos tradicionales, y kermesse. Además, espacio para fotografías navideñas, feria de emprendimientos y Pesebre Viviente. En esta edición se suman a la propuesta las localidades La Caleta, La Baliza y Parque Lago. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/turismo.marchiquita

Charla “Del Camino Real a la Ruta de la Seda” en Luján

Jueves 11, a las 19:00, en el Centro Cultural Municipal Doña Ana de Matos.

Fernando Duclós, conocido como Periodistán, dará la charla "Del Camino Real a la Ruta de la Seda" a través de relatos, análisis geopolíticos y su experiencia en países como Irán, Iraq, Afganistán, Uzbekistán, India, y Bangladesh. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/culturasyturismolujan/

1º BodegueAR en General Belgrano

Sábado 13, de 19:00 a 01:00, en el muelle del Parque Mateo Bruzzo.

Propuesta sensorial y contemporánea para descubrir etiquetas, proyectos, sabores y momentos a orillas del Río Salado. De 19 a 22 horas, Feria de Vinos (con reserva de entrada): recorrido por puestos de bodegas y proyectos, degustación de vinos argentinos, master class en vivo a cargo de bodegueros, espectáculos musicales y DJ en vivo. Entrada libre de 22:00 a 01:00, servicio de vino por copa y música a orillas del Río Salado.

Más información: www.instagram.com/generalbelgranotur/

Festival en tu Barrio en Berazategui

Sábado 13 y domingo 14, desde el mediodía, en el Centro Municipal de Actividades Roberto De Vicenzo, calle 148 y 18.

Espectáculos en vivo de artistas y bandas locales, emprendimientos y marcas locales, premios y sorteos. Colecta solidaria de alimentos no perecederos y juguetes para donar en Navidad. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/festivalentubarrio/

Festival de las Estrellas en Balcarce

Domingo 14, desde las 11:00, en el Cerro el Triunfo, 27 y 32.

Encendido de árbol navideño, espectáculos musicales y circenses, DJ en vivo. Paseo comercial y gastronómico. Entrada gratuita.

Más información: https://balcarce.gob.ar/event/festival-de-las-estrellas/

Lanzamiento Temporada 2025/2026 en Barker, Partido de Benito Juárez.

Domingo 14, a las 14:00, en el Complejo Municipal Club Loma Negra de Villa Cacique, Pueblo Turístico Barker.

Apertura de la temporada 2025/2026 con pileta gratuita, feria de artesanías y de emprendimientos productivos, juegos deportivos, clase de zumba con Nicolás Rochi, espectáculo en vivo con La Baruyera y presentación de la 23° Fiesta Provincial de la Frambuesa. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/direcciondeturismobenitojuarez/ -

mtb Chascomús

Final Campeonato MTB en Chascomús

Domingo 14, a las 08:00, en el Parque Libres del Sur.

16 kilómetros, principiante; 28, promocional; 44, competitiva. Subdividida por edades. Actividad arancelada.

Más información: www.instagram.com/desafiomtbchascomus/

Monte Corre 2025 en Monte Hermoso

Sábado 13, a las 20:30, desde el Polideportivo Municipal.

Carrera nocturna con dos distancias y modalidades: 10 kilómetros running y 5 running y caminata. Entrega de remera a los primeros 300 inscriptos pagos. Inscripciones: www.inscripciones.bahiacorre.com.ar/V5/ Actividad arancelada.

Más información: www.instagram.com/montehermoso.deportes/

Reserva Municipal Vivero Cosme Argerich en San Clemente del Tuyú

Sábados y domingos, durante todo el año, a las 11:00, con punto de encuentro en av. XIV y Calle 1. Casa de informes (sector parrillas).

Visita guiada por la Reserva Municipal Vivero Cosme Argerich, entre bosques de pinos y eucaliptos, biodiversidad e historia. Actividad gratuita. Se suspende en caso de condiciones climáticas desfavorables.

Más información: https://lacosta.tur.ar/guiadas/

Fuente: Agencia DIB