Fin de semana XL con tradición, cerveza, queso, cordero deshuesado y omelette gigante

Actividades criollas como el traslado en carruaje de la Virgen de Luján, ceremonia “Abriendo tranqueras a los cuatro rumbos”, misa de campaña, homenaje al gaucho y Pericón Nacional. Además, espectáculos de destreza nativa, música y danza con presentaciones de artistas de nivel nacional. Entrada arancelada.

Viernes 5 al domingo 7, desde las 12:00, en la Plaza Parque General San Martín.

Beer Truck, gastronomía, música en vivo y DJs, en el marco de la inauguración de la temporada de verano 2025/2026 de Monte Hermoso. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/montehermoso.turismo/

4º Fiesta Regional del Cordero al Asador Pilero, en Pila

Sábado 6, desde el mediodía; en la Plaza General San Martín.

Desfile Criollo y concurso al Mejor Cordero al Asador con importantes premios en efectivo, en el marco del 186º aniversario del Partido de Pila. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/munipila/

Día de la Autonomía Municipal del Partido de Punta Indio, partido de Verónica

Sábado 6, a las 15:00, en el Parque Municipal de la Autonomía.

Presentación de bandas locales, paseo de artesanías, emprendimientos locales y actividades recreativas pensadas para toda la familia. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/puntaindiodelanaturaleza/ -

11º Fiesta de la Cerveza 2025, en Berisso

Sábado 6, a las 17:00; domingo 7 y lunes 8, desde las 14:00, en el Parque Cívico de Berisso.

Cervezas artesanales de producción local, gastronomía, banda de la región en vivo. Habrá cerveza sin alcohol, comida vegana y sin TACC. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/cervecerosdeberisso

31º Fiesta Nacional del Pastel en Gouin, partido de Carmen de Areco

Sábado 6 y domingo 7, desde las 11:00, en Gouin.

Desfiles de instituciones y centros tradicionalistas, Concurso de Pasteleras y Pasteleros, puestos de productores, artesanías, patio de comidas, espectáculos musicales y destrezas criollas. Bono contribución de $4.000.

Más información: www.instagram.com/carmendearecoturismo/

Copa Argentina del Pan Dulce Avellaneda 2025

Sábado 6 al lunes 8, desde el mediodía, en la Estación Parque, Güemes 700.

Descripción: Elección del mejor pan dulce, espectáculos en vivo, juegos y food trucks, en el marco del Parque Navideño, evento que se desarrolla del 6 al 21/12, de 16:00 a 21:00. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/munideavellaneda/

Fiesta Gaucha en De Bary, partido de Pellegrini

Fecha, hora y lugar: Sábado 6, a las 17:00; domingo 7, desde las 08:00, en De Bary.

En el marco del 116° aniversario de De Bary. Sábado: cabalgata criolla a las 17:00 y peña folclórica a las 20:30. Domingo: prueba de riendas a las 08:00; almuerzo criollo, a las 13:00, y finales de las pruebas de riendas a las 15:00. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/municipio_de_pellegrini/

26º Fiesta de la Omelette Gigante - 141º Aniversario de Pigüé, en Saavedra

Sábado 6, desde las 08:00; domingo 7, a las 11:00, en el Parque Municipal Fortunato Chiappara.

Sábado, Expo Rural y Comercial; emprendimientos, artesanías, manualistas, paseo gastronómico y espectáculos musicales. Domingo, elaboración de la omelette gigante con 25 mil huevos, a cargo de la Cofradía de los Caballeros de la Omelette Gigante, y cierre con Amar Azul. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/omelettepigue

2º Fiesta Cervecera de la Cuenca del Salado, Saladillo

Sábado 6 y domingo 7, desde las 12:00, en el predio del Galpón de las Juventudes.

Bandas en vivo, food trucks, juegos temáticos y las mejores cervezas y comidas de producción local. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/fiestacerveceradelacuenca/

7º Fiesta del Queso Tandilero en Tandil

Sábado 6 al lunes 8, a partir de las 12:00, en la Diagonal del Parque Independencia.

Más de cincuenta variedades de quesos artesanales elaborados por productores locales, degustación de platos con el queso como ingrediente estrella, Carpa Quesera donde se ofrecerán maridajes, charlas temáticas y catas dirigidas por expertos. Más música y cocina desde la tarde/noche. Entrada gratuita.

Más información: http://instagram.com/clusterqueserotandil/

11º Fiesta del Cordero Deshuesado en Paraje Rosas, partido de Las Flores

Domingo 7, desde las 13:00, en el Paraje Rosas.

Concurso Mi Mejor Cordero, paseo de artesanías y emprendimientos locales. Valor de la tarjeta: $35.000; menores $12.000. En caso de lluvia se posterga para el 14/12.

Más información: www.instagram.com/elcorderoenrosas/

Fiesta de la Inmaculada Concepción de la Virgen, en Luján

Domingo 7 y lunes 8, en diferentes horarios, en el Santuario Ntra. Sra. de Luján y otros espacios físicos de la Ciudad.

Las actividades comienzan el domingo 7, a las 07:30, con la apertura del Santuario celebrando Misas en los horarios habituales. A partir de las 20:00, las Misas y actividades se desarrollarán en la plaza Belgrano en vísperas de la llegada de los peregrinos que realizan su procesión desde distintos puntos de la Provincia. Además, Peña de la Virgen, Rosario de Luces, y repiqueteo de campanas. Lunes 8, Día de la Virgen, las celebraciones continúan durante la madrugada. Desde las 09:00, las Misas y ofrendas a la Virgen tendrán lugar en el interior del Templo hasta las 20:00.

Más información: https://santuariodelujan.org.ar/horarios/

15° Fiesta Regional del Cordero en Arboledas, partido de Daireaux

Lunes 8, desde las 12:00, en Arboledas.

Encuentro de sabores, música y tradiciones, con la presentación de artistas destacados como Los Juárez, Javier Toto Zapata y Daniela Show. El almuerzo incluye cordero al asador, chorizos y postre. Entrada arancelada. Organiza la Municipalidad de Daireaux.

Más información: www.instagram.com/prensadaireaux

5º Encuentro de Rodanteros en Urdampilleta, partido de Bolívar

Viernes 5 al lunes 8, durante todo el día, en el Predio del Ferrocarril de Urdampilleta.

Música en vivo, teatro, exposición fotográfica, patio gastronómico, fogón, puestos de artesanías y emprendimientos locales, city tour, actividades recreativas, fiesta de disfraces y sorteos. Actividad arancelada: $20.000 por equipo.

Más información: www.instagram.com/turismobolivar/

Apertura de Temporada 2025/2026 en La Reja, partido de Moreno

Sábado 6, desde las 16:00, en Plaza Favaloro, Bustos y Benito Juárez.

Presentación de la oferta turística 2025/2026, con actividades en el DER, Los Robles, El Dorado y circuitos urbanos; Bus Turístico, con nuevos recorridos temáticos y salidas programadas; presentación del catálogo gastronómico y circuitos autoguiados; y Calendario de eventos, ferias, festivales y propuestas culturales para la temporada. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/moreno_municipio/

Rock al Parque 2025 en Lobos

Sábado 6 y domingo 7, desde las 11:00, en el Parque Ingeniero Hiriart.

Bandas de rock en vivo, mercado artesanal local y regional, patio gastronómico, viveros y espacios verdes, actividades para todas las edades. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/cultura_lobos/

6º Festival Nacional de Cortometrajes en Ranelagh, partido de Berazategui

Sábado 6 y domingo 7, en diferentes horarios, en la Estación de Ranelagh.

Festival de cortometrajes de ficción, animación, documental y experimentales. Entrada gratuita.

Más información: www.instagram.com/culturabe/ - www.facebook.com/CulturaBe

Navidad Mar de Cobo, partido de Mar Chiquita

Domingo 7 de diciembre al martes 6 de enero, en diferentes horarios, en la Plaza Central de Mar de Cobo.

De jueves a domingo, actividades para toda la familia, espacio para fotografías navideñas gratuitas, feria de emprendedores, talleres y muestras. Espectáculos en vivo, encendido del árbol y pesebre viviente. En esta edición se suman a la propuesta las localidades La Caleta, La Baliza y Parque Lago. Entrada gratuita. Programación: https://sites.google.com/view/navidadenmardecobo

1° Maratón Solidaria - CFI N° 1 en Villa Gesell

Sábado 6, a las 15:00, en Pinar del Norte.

Carrera solidaria del CFI N° 1 de la ciudad, con circuitos de 10 y 5 kilómetros. Inscripción arancelada.

Más información: www.gesell.tur.ar/eventos/1-marat-n-solidaria-cfi-n-1-49B5CF2D25

Balcarce Corre

Domingo 7, a las 08:00, en Cerro El Triunfo.

Contará con dos distancias, 10 kilómetros de carácter competitivo y 5, recreativos. Inscripción arancelada.

Más información: https://balcarce.gob.ar/event/balcarce-corre/

Campeonato Rural Bike en Guaminí

Domingo 7, a las 10:00, en el Balneario Lago de Monte.

Acreditaciones de 08:00 a 09:30; largada a las 10:00. El balneario Lago de Monte cuenta con sombrillas, parrillas y vestuarios. Inscripción arancelada.

Más información: www.instagram.com/municipalidad.guamini/?hl=es

1° Circuito Río Salado en General Belgrano

Sábado 7, a las 09:00, desde el Centro Cultural Juan Dobos.

Distancias para todos los niveles: 10 y 5 kilómetros competitivas; y 3 correcaminata participativa. Kit, medalla finisher, premios por categorías, copa general y copa al equipo más numeroso. Además, food trucks y puestos de artesanías. Actividad arancelada.

Más información: www.instagram.com/deportesmunigb/ -

Maratón Zabala 2025 en Marcos Paz

Domingo 7, a las 08:30, en Espacio Quinta Devoto

12 kilómetros competitivos y 6 participativos, ambos recorridos con inscripción previa. También, contará con una caminata recreativa de 1 kilómetro KIDs. Acreditación a las 07:00. Actividad arancelada.

Más información: www.instagram.com/municipiomarcospaz

10° Concurso a la Corvina de Mayor Peso, en Claromecó, partido de Tres Arroyo

Domingo 7, de 10:00 a 16:00, en el sector del Faro, el cuarto salto.

Habrá tres sorteos de un millón de pesos entre todos los inscriptos. Del primer al sexto puesto recibirán dinero como premio, y desde el décimo primero al vigésimo, la inscripción para 2026. Actividad arancelada.

Más información: www.instagram.com/clubdepescatresarroyos/

Tradición Viva en Lobos

Sábado 6, a las 19:00, desde el Museo Pago de los Lobos.

Recorrido guiado por el centro de la ciudad para conocer las costumbres del pueblo, la vida tranquila, las historias de vecinos y los detalles que hacen a la identidad de Lobos. Actividad gratuita.

Más información: www.instagram.com/turismolobos/ -

Patrimonio en Lobos

Sábado 6, a las 11:00, desde el Museo Pago de los Lobos.

Recorrido guiado por los Monumentos Históricos Nacionales, sitios o construcciones que cuentan una parte significativa de la historia de un país. Actividad gratuita. Inscripción previa en: https://forms.gle/ro2znEHooXiXWaJH9

Cementerio Municipal de Lobos

Lunes 8, a las 11:00, en la entrada del Cementerio Municipal, calle Loyola y Fortunato Díaz.

Recorrido único en donde se explorarán algunos de los monumentos más emblemáticos presentes en estos camposantos, cada uno con su propio relato que contar: la simbología que adorna tumbas y mausoleos, significados ocultos detrás de las esculturas, los epitafios y los detalles que permiten conocer el pensamiento y las creencias de generaciones pasadas. Actividad gratuita.

Más información: www.instagram.com/turismolobos

