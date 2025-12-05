La UTA ratificó el paro de colectivos y varias líneas están afectadas

Por tal motivo, las líneas de colectivo que podrían sumarse a la retención de servicio son: 1, 2, 4, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 26, 29, 32, 33, 34, 37, 39, 41, 42, 45, 46, 47, 49, 53, 55, 59, 61, 62, 63, 64, 67, 68, 70, 71, 75, 78, 85, 86, 88, 92, 93, 95, 96, 97, 102, 103, 105, 109, 110, 113, 114, 118, 119, 123, 124, 126, 129, 132, 133, 140, 143, 145, 148, 151, 152, 153, 154, 159, 160, 166, 169, 172, 174, 178, 179, 180, 181, 184, 185, 193, 202, 203, 204A, 204B, 205, 214, 215, 218, 219, 222, 225, 236, 238, 239, 242, 244, 245, 247, 252, 253, 257, 264, 266, 269, 273, 275, 277, 278, 281, 283, 284, 288, 291, 293, 295, 297, 298, 300, 302, 303, 306, 307, 311, 312, 313, 314, 315, 317, 318, 320, 321, 323, 324, 325, 328, 329, 333, 338, 341, 343, 350, 354, 355, 371, 372, 378, 379, 382, 383, 390, 391, 394, 395, 404, 406, 407, 414, 418, 422, 430, 432, 436, 437, 439, 440, 441, 443, 461, 462, 463, 464, 500, 501, 502, 503 (Luján), 506, 509, 518, 520 (Pilar), 522, 524, 527, 584, 603, 619, 620, 621, 622, 624, 628, 630, 635, 740.
Fuente: Agencia DIB