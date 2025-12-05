viernes 05 de diciembre de 2025
5 de diciembre de 2025 - 08:00

La UTA ratificó el paro de colectivos y varias líneas están afectadas

El sindicato asegura que habrá “abstención de tareas” durante este viernes en caso de que no sean depositados los sueldos en las líneas que aún no lo hicieron.

Por Agencia DIB
Un colectivo transita por el Área Metropolitana.&nbsp;

Varias líneas de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) iniciaron este viernes una abstención de tareas, lo que afecta a miles de usuarios. La medida se debe al incumplimiento de las empresas en el depósito del 50% restante de los salarios.

La tensión creció cuando el gremio difundió este jueves por la noche un comunicado en el que ratificó que, ante la falta de pago total de los haberes, dispuso la retención de tareas en aquellas compañías que no cumplieran con sus obligaciones. La medida afecta los servicios desde las 00.00 de este viernes y se mantendría hasta que los choferes percibieran sus salarios completos.

En el AMBA alrededor de 200 líneas transportan unos 9 millones de pasajeros diarios. Buena parte de ellos podrían verse afectados por el conflicto. “No estamos dispuestos a financiar la deuda de las empresas con nuestros sueldos”, indicó Mario Calegari, vocero de UTA.

El sector empresario, en tanto, hizo saber que existe “un panorama controlado” ya que la mayoría de las empresas mantiene el diálogo abierto con el sindicato por lo que descuentan que la mayoría de las líneas estarán funcionando. No obstante, admiten que algunas podrían tener inconveniente

Por tal motivo, las líneas de colectivo que podrían sumarse a la retención de servicio son: 1, 2, 4, 10, 12, 15, 17, 19, 22, 26, 29, 32, 33, 34, 37, 39, 41, 42, 45, 46, 47, 49, 53, 55, 59, 61, 62, 63, 64, 67, 68, 70, 71, 75, 78, 85, 86, 88, 92, 93, 95, 96, 97, 102, 103, 105, 109, 110, 113, 114, 118, 119, 123, 124, 126, 129, 132, 133, 140, 143, 145, 148, 151, 152, 153, 154, 159, 160, 166, 169, 172, 174, 178, 179, 180, 181, 184, 185, 193, 202, 203, 204A, 204B, 205, 214, 215, 218, 219, 222, 225, 236, 238, 239, 242, 244, 245, 247, 252, 253, 257, 264, 266, 269, 273, 275, 277, 278, 281, 283, 284, 288, 291, 293, 295, 297, 298, 300, 302, 303, 306, 307, 311, 312, 313, 314, 315, 317, 318, 320, 321, 323, 324, 325, 328, 329, 333, 338, 341, 343, 350, 354, 355, 371, 372, 378, 379, 382, 383, 390, 391, 394, 395, 404, 406, 407, 414, 418, 422, 430, 432, 436, 437, 439, 440, 441, 443, 461, 462, 463, 464, 500, 501, 502, 503 (Luján), 506, 509, 518, 520 (Pilar), 522, 524, 527, 584, 603, 619, 620, 621, 622, 624, 628, 630, 635, 740.

Fuente: Agencia DIB

