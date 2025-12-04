jueves 04 de diciembre de 2025
Kicillof estuvo en la ronda de las Madres en Plaza de Mayo en el día del cumpleaños de Hebe de Bonafini

La referente de Derechos Humanos y creadora de la entidad hubiera cumplido 97 años.

Axel Kicillof participó este jueves de la ronda número 2.486 de las Madres de Plaza de Mayo en el día que hubiera cumplido 97 años Hebe de Bonafini. (Prensa Gobernación)

Axel Kicillof participó este jueves de la ronda número 2.486 de las Madres de Plaza de Mayo en el día que hubiera cumplido 97 años Hebe de Bonafini. (Prensa Gobernación)

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, participó este jueves de la ronda número 2.486 de las Madres de Plaza de Mayo en un día muy especial, ya que hubiera cumplido 97 años Hebe de Bonafini, creadora de la entidad junto a Carmen Arias, y sus referentes Sara Mrad, Josefa de Fiore e Irene Molinari.

“Vinimos a homenajear a Hebe de Bonafini, la que siempre puso el cuerpo, la que nos enseñó tanto, la que tenía siempre la palabra justa y nunca temió a los poderes establecidos: enfrentó con coraje a la dictadura y a todos los que después siguieron representando los mismos intereses”, dijo Kicillof a medios presentes en el acto. Y sumó: “Decimos con fuerza que son 30 mil los compañeros y compañeras desaparecidas, y que no va a venir ningún mentiroso e ignorante a discutir lo que en la Argentina es una bandera para siempre: la memoria, la verdad y la justicia”.

Kicillof ronda madres 2

“La mejor manera de contraponerse al dolor que nos dejó su pérdida es recordarla y hacer exactamente lo que Hebe quería que hiciéramos: luchar, luchar y luchar”, concluyó Kicillof.

Con el fin de recordar a la expresidenta de la asociación, sus compañeras de lucha y militantes llevan adelante la “Semana Hebe de Bonafini” - que se desarrolla hasta el 5 de diciembre - con actividades culturales, muestras fotográficas, intervenciones urbanas y encuentros académicos en la Casa de las Madres.

