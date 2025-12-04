Lamode, indumentaria femenina de primer nivel con identidad marplatense

Florencia Santamaría habla con profesionalismo y entusiasmo. No esconde su satisfacción por los logros alcanzados en un camino de trabajo, experiencia, errores, aciertos y coraje para concretar sus ambiciones e ir por más.

Con 42 años, Santamaría es una destacada empresaria del rubro indumentaria de Mar del Plata . Hace tres años y medio lanzó su propia marca, Lamode , que tras siete temporadas ya cuenta con colección completa y se comercializa en 83 plazas del país, Paraguay y Chile.

A poco de abrir el primer el primer outlet multimarca de la ciudad balnearia, en diálogo con Agencia DIB , Santamaría cuenta cómo se fue perfilando su carrera que, en el presente, la ubica como una referente de la moda y la indumentaria femenina de la provincia y el país, con proyección internacional.

“Arrancamos hace 13 años trabajando independientemente, con primeras marcas. Hoy tenemos tres locales de Santamaría y estamos a dos semanas de abrir lo que va a ser el primer outlet multimarca de Mar del Plata. En nuestras tiendas comercializamos ropa de firmas como Rapsodia, Ginebra, Etiqueta Negra, Jackie Smith, Cloetas, Justa petra, Cibeles y Lamode, nuestra marca”, resume.

No obstante, Lamode, su propia creación, se ha consolidado en muy poco tiempo por la calidad de sus productos en el mismo nivel que las otras marcas que se venden en los locales de Santamaría y en decenas de multimarca del país.

“Lamode reúne todo lo que fui aprendiendo a lo largo de mi formación y de mi experiencia en la industria: diseño, identidad de marca, gestión, comunicación y mirada comercial global. Lo veo como un proyecto de evolución constante, es el espacio donde puedo aplicar lo aprendido, seguir equivocándome, creciendo y tomando decisiones reales”, reflexiona Florencia.

Santamaria triptico

La chispa para crear Lamode nació del hacer, de encontrar un nicho, una demanda que leyó en sus clientas. Los primeros años se anclaron en el tejido, y rápidamente incorporaron otros ítems, desarrollando una colección completa de indumentaria femenina, de primer nivel, con sello marplatense.

“La marca tiene siete temporadas, el primer artículo que lanzamos fueron los blanquet, unos mantones tipo bufanda con estampas. Como somos un multimarca referente para otros multimarca del país nos empezaron a preguntar por esta prenda y lo empezamos a vender mayorista, que no era la idea inicial. Así, la primera familia que desarrollamos fue la familia de tejidos, y de a poco fuimos incorporando remería, denim, calzado, carteras, y hoy tenemos colección completa”, subraya.

Lamode triptico

Sostener, consolidarse, crecer

El presente de Florencia es una celebración por las metas alcanzadas y un desafío a la vez. En ese sentido, valora el proceso de todo lo realizado y se detiene a considerar que la primera proyección de Lamode es poder sostener en el tiempo lo que se logró.

“Uno de los mayores desafíos fue entender la dimensión real de todo lo que implica sostener una marca propia. Hay muchas decisiones que no se pueden delegar y que no siempre se ven desde afuera: desde la planificación financiera hasta el manejo del tiempo y la energía. También me sorprendió lo personal que se vuelve el proyecto: cada acierto y cada error se sienten mucho más cerca. Aprendí a convivir con la incertidumbre y a tomar decisiones sin tener siempre todas las respuestas, algo que no se puede anticipar del todo hasta que estás en esa etapa”, analiza.

No obstante, cualquier impulso creativo y comercial siempre mira hacia adelante. “Imagino a Lamode como una marca cada vez más consolidada, con una identidad fuerte y reconocible. Mi objetivo es crecer de manera sostenida, cuidando el diseño, la calidad y el concepto detrás de cada colección. También me interesa profesionalizar aún más los procesos, ampliar algunos canales de venta y seguir construyendo una comunidad que conecte con la marca desde lo estético, pero también desde los valores. Más que crecer rápido, la proyección es crecer con coherencia y a largo plazo”, concluye.

Contacto

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de SANTAMARIA LAMODE | Multimarcas (@santamarialamode)

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de LAMODE (@lamodesm)

Fuente: Agencia DIB