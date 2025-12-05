Gustavo Pulti dejará su banca de diputado para asumir en el Concejo Deliberante de General Pueyrredon

El líder de Acción Marplatense y exintendente de “La Feliz”, Gustavo Pulti , anunció este viernes que el próximo martes dejará su cargo de diputado provincial en La Plata y asumirá la banca de concejal que ganó en las elecciones del 7 de septiembre .

Pulti, que tiene dos años más de mandato como diputado provincial, ya había pedido licencia al cuerpo legislativo bonaerense. “Quiero compartirles que va a ser un orgullo asumir como concejal el próximo martes 9 de diciembre ”, confirmó en sus redes sociales.

“Cumplir con la palabra es un valor en sí mismo y es también la base de cualquier proyecto serio para Mar del Plata y Batán ”, apuntó, y agregó: “Espero que quienes hicieron campaña diciendo que mi candidatura a concejal era testimonial tengan ahora la honestidad de retractarse” .

El dirigente, que forma parte del Movimiento Derecho al Futuro del gobernador Axel Kicillof , aseguró que el jueves “concluyó una etapa importante en la Legislatura” con la aprobación del endeudamiento que requería el gobernador. “Cuenta ahora con Presupuesto para 2026, Ley Fiscal y la imprescindible autorización para acceder al crédito (que también llegará a los 135 municipios y a Mar del Plata) para seguir haciendo obras y refinanciar vencimientos tomados por gobiernos anteriores”, precisó Pulti.

“Frente a la economía de Milei, que achica y empobrece a la Nación, Kicillof va a seguir adelante por otro camino. Queremos construir una alternativa productiva, con inversión, trabajo y turismo nacional; con más educación, salud y justicia social; con soberanía”, puntualizó.

Soluciones

Por otra parte, el dirigente señaló: “A Mar del Plata le va bien cuando le va bien a la Argentina y se la gestiona con planificación estratégica y objetivos. Cuando se expanden el mercado interno, la inversión y los ingresos para trabajadoras, trabajadores y jubilados”. Y añadió: “Desde el Concejo vamos a proponer y ayudar a poner en marcha las medidas que aporten soluciones a los problemas de los marplatenses. Son muchas las cosas que deben mejorar”.

Según el exintendente, “hay que dialogar y lograr las mejoras que demandan los vecinos”, para lo que “hace falta dejar de lado prejuicios y mezquindades que no ayudan a nadie”. Así, aludió sin nombrarlo a los posteos del (hasta ahora) jefe comunal Guillermo Montenegro sobre los “fisuras”.

Agenda positiva

“Vamos a trabajar para que el Municipio y la Provincia puedan desarrollar una agenda positiva más allá de las diferencias políticas. Lo hacen otros municipios que, aunque sus intendentes no forman parte del mismo espacio del gobernador Axel Kicillof, trabajan codo a codo, sin excusas, para impulsar las soluciones que necesitan los vecinos y vecinas”, distinguió. Para Pulti, “ese es el camino: cooperación, acuerdos y resultados visibles para la gente”.

“Creo en Mar del Plata, en su talento, en su capacidad productiva y en la fuerza de su gente. Si ponemos lo mejor de cada uno, Mar del Plata puede volver a ser la ciudad del trabajo, de las oportunidades y del futuro que todos soñamos, en una Argentina que recupere un auténtico proyecto de Nación”, cerró.

Fuente: Agencia DIB