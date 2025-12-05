viernes 05 de diciembre de 2025
5 de diciembre de 2025 - 10:53

Gustavo Pulti dejará su banca de diputado para asumir en el Concejo Deliberante de General Pueyrredon

El exintendente de “La Feliz” y líder de Acción Marplatense ya había pedido licencia en la Legislatura bonaerense.

Por Agencia DIB
Gustavo Pulti saluda a una comerciante en Mar del Plata.

Gustavo Pulti saluda a una comerciante en Mar del Plata.

Facebook

El líder de Acción Marplatense y exintendente de “La Feliz”, Gustavo Pulti, anunció este viernes que el próximo martes dejará su cargo de diputado provincial en La Plata y asumirá la banca de concejal que ganó en las elecciones del 7 de septiembre.

Más noticias
La sede de la Gobernación bonaerense. (Prensa Diputados BA)

Nación pone en duda si autorizará la nueva deuda que quiere tomar Kicillof
El presidente, Javier Milei, y el ministro de Economía, Luis Caputo. 

Argentina vuelve al mercado de deuda con un bono a cuatro años y tasa del 6,5%

Pulti, que tiene dos años más de mandato como diputado provincial, ya había pedido licencia al cuerpo legislativo bonaerense. “Quiero compartirles que va a ser un orgullo asumir como concejal el próximo martes 9 de diciembre”, confirmó en sus redes sociales.

“Cumplir con la palabra es un valor en sí mismo y es también la base de cualquier proyecto serio para Mar del Plata y Batán”, apuntó, y agregó: “Espero que quienes hicieron campaña diciendo que mi candidatura a concejal era testimonial tengan ahora la honestidad de retractarse”.

Endeudamiento

El dirigente, que forma parte del Movimiento Derecho al Futuro del gobernador Axel Kicillof, aseguró que el jueves “concluyó una etapa importante en la Legislatura” con la aprobación del endeudamiento que requería el gobernador. “Cuenta ahora con Presupuesto para 2026, Ley Fiscal y la imprescindible autorización para acceder al crédito (que también llegará a los 135 municipios y a Mar del Plata) para seguir haciendo obras y refinanciar vencimientos tomados por gobiernos anteriores”, precisó Pulti.

Frente a la economía de Milei, que achica y empobrece a la Nación, Kicillof va a seguir adelante por otro camino. Queremos construir una alternativa productiva, con inversión, trabajo y turismo nacional; con más educación, salud y justicia social; con soberanía”, puntualizó.

Soluciones

Por otra parte, el dirigente señaló: “A Mar del Plata le va bien cuando le va bien a la Argentina y se la gestiona con planificación estratégica y objetivos. Cuando se expanden el mercado interno, la inversión y los ingresos para trabajadoras, trabajadores y jubilados”. Y añadió: “Desde el Concejo vamos a proponer y ayudar a poner en marcha las medidas que aporten soluciones a los problemas de los marplatenses. Son muchas las cosas que deben mejorar”.

Según el exintendente, “hay que dialogar y lograr las mejoras que demandan los vecinos”, para lo que “hace falta dejar de lado prejuicios y mezquindades que no ayudan a nadie”. Así, aludió sin nombrarlo a los posteos del (hasta ahora) jefe comunal Guillermo Montenegro sobre los “fisuras”.

Agenda positiva

Vamos a trabajar para que el Municipio y la Provincia puedan desarrollar una agenda positiva más allá de las diferencias políticas. Lo hacen otros municipios que, aunque sus intendentes no forman parte del mismo espacio del gobernador Axel Kicillof, trabajan codo a codo, sin excusas, para impulsar las soluciones que necesitan los vecinos y vecinas”, distinguió. Para Pulti, “ese es el camino: cooperación, acuerdos y resultados visibles para la gente”.

Creo en Mar del Plata, en su talento, en su capacidad productiva y en la fuerza de su gente. Si ponemos lo mejor de cada uno, Mar del Plata puede volver a ser la ciudad del trabajo, de las oportunidades y del futuro que todos soñamos, en una Argentina que recupere un auténtico proyecto de Nación”, cerró.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Nación pone en duda si autorizará la nueva deuda que quiere tomar Kicillof

Argentina vuelve al mercado de deuda con un bono a cuatro años y tasa del 6,5%

Con la ley asegurada, Kicillof ya se enfoca en la siguiente batalla por el endeudamiento

Cruje el pacto entre LLA y PRO en provincia por el voto al endeudamiento de Kicillof

Para el Consejo Hídrico Federal, el Mapa de Arsénico en el agua del ITBA carece de seriedad

Un intendente recibió una silla en el directorio del Banco y deja a su hija al frente de la comuna

Kicillof estuvo en la ronda de las Madres en Plaza de Mayo en el día del cumpleaños de Hebe de Bonafini

Trece intendentes de la Cuenca del Río Salado piden a Milei por una obra clave

Los intendentes, ganadores con el endeudamiento: ¿cómo se reparten los nuevos fondos y qué otros beneficios recibieron?

Cómo quedó el reparto de cargos tras la aprobación del endeudamiento

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
El presidente, Javier Milei, y el ministro de Economía, Luis Caputo. 

Argentina vuelve al mercado de deuda con un bono a cuatro años y tasa del 6,5%

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Las investigadoras del Laboratorio de Microambiente Tumoral (CIBA-CITNOBA) Ina Sevic y Daiana Vitale. 

Avances para el tratamiento de los tumores de mama con aportes bonaerenses