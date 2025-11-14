viernes 14 de noviembre de 2025
14 de noviembre de 2025 - 14:31

Suspenden a 175 trabajadores de la principal fábrica textil de Mar del Plata

La fabrica de la emblemática marca Mauro Sergio suspendió los trabajadores hasta marzo. Este año había despedido a unos 150 operarios. Crisis de la industria textil.

Por Agencia DIB
Textilana, la empresa que fabrica la marca Mauro Sergio.&nbsp;

En el marco de la crisis de la industria textil en la Argentina a partir de la importación de ropa extranjera y el consumo que no repunta, la tradicional empresa Textilana S.A. de Mar del Plata, que fabrica la emblemática marca Mauro Sergio, suspenderá a unos 175 trabajadores hasta marzo.

Tras una audiencia a instancias del Ministerio de Trabajo de la Nación, la principal fábrica textil de Mar del Plata solicitó la suspensión de casi la totalidad de su personal, lo que se suma a los despidos que a mitad de año ya había implementado.

Tras arduas negociaciones en los últimos días en las que se logró reducir los tiempos y mejorar las condiciones, las partes acordaron suspender a 175 de los 250 operarios de la planta de la Ruta 88, a partir del lunes 16 de noviembre y hasta el 31 de marzo de 2026.

Los suspendidos, se informó, en ese lapso solo cobrarán el 78% del salario de bolsillo y el aguinaldo en dos cuotas, con todo lo que eso implica en un contexto en el que incluso los asalariados tienen una fuerte pérdida de poder adquisitivo.

Cabe mencionar que la empresa nuclea, además de trabajadores del sector textil, a personal de mantenimiento y también aquellos que se desempeñan en locales comerciales de venta al público, aunque en principio las suspensiones solo abarcarían a personal de producción. Llegó a tener 1200 trabajadores en su época de gloria y a principios de 2024 eran unos 400. Sin embargo el achique desde ese momento es constante.

La situación de Textilana se da en un contexto en el que la industria textil argentina atraviesa un momento crítico. Para agosto de 2025, la producción del sector se desplomó un 18,1% en comparación con el mismo mes del año anterior. La utilización de la capacidad instalada se ubicó en apenas 41,5%, dejando gran parte de las instalaciones productivas subutilizadas y en el plano laboral, el sector registró 108.000 trabajadores formales, lo que implica una pérdida de 5.000 empleos en el último año. (DIB)

Temas
