¿Mantecol en crisis?: denuncian suspensiones en la planta de Georgalos

Desde la planta Victoria, de San Fernando, los trabajadores hablan de suspensiones por la caída en las ventas y la baja producción.

Mantecol, un clásico de las fiestas y de todo el año. 

La tradicional compañía de alimentos Georgalos, reconocida por el ícono navideño como el Mantecol, atraviesa horas complicadas y por ello aplicó un esquema de suspensiones rotativas en su planta bonaerense de Victoria, partido de San Fernando. La medida, que llega justo antes de las celebraciones de fin de año, afecta a 600 operarios.

Así lo denunció el delegado de la planta, Rubén Domínguez, quien explicó que hay pautadas suspensiones para 600 trabajadores en tandas de 80 por el término de dos semanas. “Son suspensiones por 15 días a cada trabajador, con un artículo por fuerza mayor. Que es el mismo que los empresarios pueden usar para despedir”, sostuvo.

Según se indicó, la empresa implementó suspensiones alternadas por un lapso de tres meses, justificando la decisión en una disminución en las ventas internas y la creciente irrupción de productos brasileños que ejercen presión sobre la producción nacional.

En diálogo con AM530, Domínguez se refirió a las suspensiones en la empresa y señaló que eso se sumó a “despidos antisindicales” por una huelga que llamó el sindicato en junio. “Ya salieron 180 compañeros suspendidos con un acuerdo que no está homologado y que representa una quita salarial para los trabajadores. Argumentan que es por la caída en las ventas y la baja en la producción”, agregó.

Cabe recordar que en 2022 y después de veinte años, Mantecol volvió a manos argentinas y de sus fundadores. Fue cuando la argentina Georgalos y la multinacional Mondelez anunciaron la firma de un acuerdo mediante el que la primera adquirió la planta de producción de la segunda en la localidad de Victoria.

Como viene informando Agencia DIB, las suspensiones se dan en un escenario donde cada semana cierran empresas, las cesantías van en aumento y lo mismo ocurre con las suspensiones.

