Un desperfecto técnico hizo caer un helicóptero en el KDT: entre los heridos, una periodista bahiense

Un helicóptero Robinson R44 cayó este jueves por la noche sobre las canchas de tenis del Parque Manuel Belgrano —el histórico ex KDT — en el barrio porteño de Palermo , luego de sufrir un desperfecto técnico apenas segundos después de despegar. La aeronave quedó volcada sobre una de las canchas de polvo de ladrillo y sus tres ocupantes resultaron heridos, aunque todos están fuera de peligro. Entre ellos viajaba la periodista bahiense Camila Prieto , quien relató el episodio y lo definió como “un milagro enorme”.

A.N.A., la robot sensible, fue distinguida en Bahía Blanca y hará una presentación en la UNS

Según informaron Bomberos, SAME y fuentes policiales, el helicóptero perteneciente a la empresa Hangar Uno se precipitó debido a un desperfecto mecánico en el motor , que obligó al piloto a ejecutar una maniobra de autorrotación para intentar un aterrizaje de emergencia.

La maniobra redujo la velocidad de caída y evitó una tragedia mayor, pero la aeronave terminó golpeando el suelo con el rotor dañado, lo que provocó su vuelco lateral.

El jefe de Bomberos de la Ciudad, Diego Coria , explicó que la máquina "tuvo un problema en el motor" tras despegar del helipuerto Lanieri , ubicado a pocos metros del complejo. “Entró en autorrotación y quedó dañada sobre uno de sus costados. Fue una desgracia con suerte”, señaló.

En el lugar trabajaron más de una docena de móviles, se cortó el tránsito y se activaron protocolos preventivos con espuma, aunque no hubo derrame de combustible ni riesgo de incendio. Las pericias quedaron a cargo de la ANAC y de la Junta de Seguridad en el Transporte (JST).

El piloto, identificado como Maximiliano Ezequiel Leombruni (46), quedó imputado por lesiones culposas, y se le realizó test de alcoholemia por orden de la fiscal Gabriela García, de la Unidad de Flagrancia Norte.

“El susto fue tremendo pero estamos vivos”

Entre los ocupantes viajaba la periodista bahiense Camila Prieto, quien dio testimonio del accidente. La joven realizaba un vuelo de paseo junto a su pareja y el piloto. Tras el impacto, ambos fueron trasladados al Hospital Fernández con politraumatismos, conscientes y estables.

“Hubo una falla técnica, es un milagro enorme”, aseguró Prieto al aire en el programa Bahía Hoy. La periodista contó que ella y el piloto lograron salir por sus propios medios, mientras que su novio continuaba internado e iba a ser trasladado en las próximas horas.

“El susto fue tremendo, pero estamos vivos. La gente colaboró desde el primer minuto y los servicios de emergencia llegaron enseguida. Es una segunda vida”, reconoció.

Un modelo con antecedentes

El helicóptero siniestrado es un Robinson R44, el mismo modelo en el que falleció el expresidente chileno Sebastián Piñera en febrero de 2024 y en el que se han registrado distintos incidentes en los últimos años en Estados Unidos y Europa. Aunque se trata del helicóptero civil más vendido del mundo desde 1999, la investigación buscará determinar si se trató de un fallo puntual o de un problema recurrente.

Mientras los tres heridos continúan en observación, la ANAC y la JST analizan las causas del desperfecto mecánico, el estado del rotor y la trayectoria final del vuelo. El operativo de rescate y el rápido aterrizaje de emergencia evitaron una tragedia en uno de los parques más concurridos de la ciudad.

Fuente: Agencia DIB