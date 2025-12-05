Un policía mató a uno de los cuatro motochorros que lo asaltaron en Pilar

Un policía mató a uno de los 4 motochorros que lo asaltaron en Pilar.

Un violento intento de robo ocurrido sobre la Ruta 28, a la altura del barrio Peruzzotti de Pilar , terminó con un delincuente abatido luego de que un sargento del Grupo de Apoyo Departamental (GAD) repeliera el ataque de cuatro motochorros que lo venían siguiendo desde el partido de Tres de Febrero .

El policía , de 30 años, circulaba de civil a bordo de su Chevrolet Agile tras retirar una importante suma de dinero de una sucursal bancaria, cuando fue interceptado por dos motocicletas con dos ocupantes cada una.

De acuerdo con las fuentes de la investigación, los delincuentes habían “marcado” al efectivo en la entidad bancaria y lo siguieron durante varios kilómetros hasta encontrar el momento para asaltarlo.

Según indicó el diario Resumen de Pilar, la emboscada ocurrió alrededor de las 17 del jueves, cuando el vehículo del sargento quedó detenido en un semáforo en Ruta 28 y Pasteur.

Le robaron la mochila

En ese instante, uno de los asaltantes rompió la ventanilla del acompañante y sustrajo una mochila donde el policía llevaba cerca de 9 millones de pesos en efectivo. Al mismo tiempo, los ocupantes de la segunda moto dañaron el vidrio del lado del conductor e intentaron ingresar al vehículo.

Ante el ataque simultáneo, el sargento extrajo su pistola reglamentaria Glock 17 Gen5 calibre 9 milímetros y efectuó un disparo que impactó en el pecho de Juan Daniel Aquino, de 24 años, domiciliado en Quilmes y con antecedentes delictivos.

El joven cayó a pocos metros y murió casi en el acto. Personal del SAME constató el fallecimiento al llegar al lugar. Los otros tres integrantes de la banda huyeron hacia la zona de General Rodríguez con el dinero robado y son buscados intensamente. No se descarta que alguno esté herido.

Llamada al 911

Tras el episodio, el policía dio aviso al 911 y fue asistido por efectivos del Comando de Patrullas y de la comisaría de Pilar 1ª. La fiscalía dispuso una evaluación psicológica del sargento, una medida de rutina en hechos donde interviene un efectivo armado fuera de servicio.

Peritos de la Gendarmería, personal de la SUB DDI de Pilar y agentes de Inteligencia Criminal trabajaron en la escena para determinar la secuencia del ataque y avanzar en la identificación de los prófugos.

La causa quedó a cargo del fiscal Raúl Casal, titular de la UFI Nº 1 de Pilar, quien investiga si la banda está vinculada a otros robos bajo la modalidad de “marcación” en la zona oeste del conurbano.

