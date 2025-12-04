Pinamar ya tiene sus puestos de seguridad en la playa

Llegó el calor, llegan los turistas y también los riesgos por no respetar al mar. El municipio de Pinamar informó que desde el primer día de diciembre, los Puestos de Playa estarán abiertos, de lunes a lunes, de 11 a 17, con servicio de primeros auxilios, orientación al turismo y prevención de accidentes.
Si esos puestos están balnearios, el horario de servicio es de 9 a 19. Además, Esteban Maggi, director del área de Seguridad en Playa, afirmó que cuentan con una camioneta 4×4 y dos botes para tareas de rescate, prevención y patrullaje.
Dónde están los puestos de seguridad
Cariló: Divisadero, Arce Sur, Cerezo, Torrecillas, Marcín, Hemingway Sur, Mimbre Sur y Paraíso.
Valeria del Mar: Sub Base Sur, Negra María, Espora Centro, Parquer y San Martín Sur.
Ostende: Puerto Ostende Norte, Faro Sur, Faro Norte y La Rambla.
Pinamar: Tobogán, Bunge, Marbella Norte, Barbados, Ufo Sur, San Javier, Cocodrilo Norte, Pinamar Golf, Rada Norte, CR Norte y Villa del Mar.