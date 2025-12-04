jueves 04 de diciembre de 2025
4 de diciembre de 2025 - 20:24

Pinamar ya tiene sus puestos de seguridad en la playa

Desde el 1 de diciembre, el municipio de Pinamar ya cuenta con decenas de equipos de seguridad, todos los días, hasta el final de la temporada.

En Pinamar, el equipo de seguridad cuenta con camionetas 4x4 y botes salvavidas.

Llegó el calor, llegan los turistas y también los riesgos por no respetar al mar. El municipio de Pinamar informó que desde el primer día de diciembre, los Puestos de Playa estarán abiertos, de lunes a lunes, de 11 a 17, con servicio de primeros auxilios, orientación al turismo y prevención de accidentes.

Si esos puestos están balnearios, el horario de servicio es de 9 a 19. Además, Esteban Maggi, director del área de Seguridad en Playa, afirmó que cuentan con una camioneta 4×4 y dos botes para tareas de rescate, prevención y patrullaje.

Dónde están los puestos de seguridad

Cariló: Divisadero, Arce Sur, Cerezo, Torrecillas, Marcín, Hemingway Sur, Mimbre Sur y Paraíso.

Valeria del Mar: Sub Base Sur, Negra María, Espora Centro, Parquer y San Martín Sur.

Ostende: Puerto Ostende Norte, Faro Sur, Faro Norte y La Rambla.

Pinamar: Tobogán, Bunge, Marbella Norte, Barbados, Ufo Sur, San Javier, Cocodrilo Norte, Pinamar Golf, Rada Norte, CR Norte y Villa del Mar.

