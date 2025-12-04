Mar del Plata: balearon a un policía durante un allanamiento y permanece en estado crítico

El policía, de 20 años, se encuentra en grave estado tras ser atacado durante un operativo antidrogas. (Foto Gentileza Ahora Mar del Plata)

Un policía de 20 años se encuentra internado en estado crítico luego de ser baleado en la cabeza durante un operativo antidrogas realizado este jueves en Mar del Plata .

El ataque ocurrió pasado el mediodía, en el marco de un allanamiento dispuesto por la Justicia en el límite de los barrios Belisario Roldán y Coronel Dorrego.

El procedimiento, a cargo del área de Drogas Ilícitas, tenía como objetivo desbaratar una red de venta de estupefacientes que operaba en la zona.

Según las primeras informaciones, los efectivos realizaban el seguimiento de una camioneta Volkswagen Amarok azul antes de concretar el ingreso al domicilio señalado. Fue en ese momento cuando aparecieron dos jóvenes en motocicleta.

Sin mediar palabra, uno de ellos abrió fuego contra el grupo de policías y uno de los proyectiles impactó de lleno en la cabeza del joven agente, que cayó al suelo. Sus compañeros lo trasladaron de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), donde permanece internado en grave estado.

Delincuentes prófugos

Según informó el diario La Capital, los agresores escaparon a toda velocidad y son intensamente buscados. Los investigadores sospechan que se trataría de “soldaditos” encargados de custodiar la zona donde se comercializaba la droga.

En el lugar trabajaron la fiscal de turno, María Florencia Salas -quien instruye la causa por intento de homicidio- y la fiscal de Estupefacientes, Daniela Ledesma, responsable de la investigación que dio origen al operativo.

También intervinieron agentes de la DDI y peritos de Policía Científica, que recolectaron vainas servidas y otros elementos de prueba para avanzar en la identificación de los atacantes.