viernes 05 de diciembre de 2025
5 de diciembre de 2025 - 09:48

Tres Arroyos: todo listo para el 10º festival por el Día Internacional del Payaso

La celebración se realizará durante la tarde del lunes 8 de diciembre en la Plaza San Martín. Habrá shows para toda la familia.

Por Agencia DIB
Llega la 10ª fiesta por el Día Internacional del Payaso en Tres Arroyos.

Llega la 10ª fiesta por el Día Internacional del Payaso en Tres Arroyos.

La Voz del Pueblo

El lunes 8 de diciembre tendrá lugar en Tres Arroyos el 10° festival por el Día Internacional del Payaso, una actividad abierta a todo público y con propuestas muy especiales. Se llevará a cabo en la Plaza San Martín de la localidad bonaerense a partir de las 15.30 horas, con el apoyo municipal, y contará con la presentación de los payasos Detonados, la compañía Había una Vez y Humberto Porras, que será el invitado especial.

Más noticias
Leticia Lembi, una periodista de 33 años de Tres Arroyos, murió al caer de un acantilado en Mar del Plata.

La muerte de la periodista de Tres Arroyos: en medio del dolor, los primeros pasos de la Justicia
Tragedia. Leticia Lembi, una periodista de 33 años de Tres Arroyos, murió al caer de un acantilado. video

Tragedia en Mar del Plata: una joven periodista murió al caer desde un acantilado de 25 metros

Desde la organización invitaron a “participar a las familias para compartir una tarde de mucho color, risas, juegos, golosinas y varias sorpresas”. Y por supuesto, “quienes quieran sumarse vestidos de payaso, o con la ya reconocida nariz roja, podrán hacerlo“.

Sorteo

En el final del show se sorteará un cuadro con la pintura de una payasa. Este año, la artista elegida es Micaela Galván, integrante de la compañía Había una Vez.

Además, para comenzar a vivir la Navidad, se realizará el encendido de las luces del árbol ubicado en la plaza.

Aniversario

Gerardo Christensen, responsable de la compañía Había una vez, contó en diálogo con La Voz del Pueblo que “ya son 10 años de aquellos comienzos en Juan Fernández con Detonados. Un día se nos ocurrió poder cerrar con algo grande sobre el final del año buscando una opción para poder tener un festejo. Justamente, el 10 de diciembre es el Día Internacional del Payaso, y como el lunes 8 es feriado, elegimos esa fecha”.

Contó que “hace ya unos años que la compañía Había una Vez dice presente, aunque también se sumarán otros payasos porque estará como invitado Humberto Porras, que fue también integrante de la compañía en algún momento y hoy hace su camino solo. Es como volver un poco a los comienzos”.

Toda la tarde

Christensen adelantó que estarán presentes casi todas las rutinas habituales de cada grupo y que “habrá shows casi toda la tarde. Participará también una artista plástica de nuestra compañía (Micaela Galván) y al final sortearemos un cuadro vinculado con la temática del Día del Payaso. Los dibujos anteriores fueron todos payasos, ahora va a ser una payasa”.

Será una jornada con diferentes juegos y puestas en escena, “colorida y para toda la familia. Esperemos que el clima nos acompañe. La idea es que el público se acerque con la reposera y el equipo de mate, que los chicos puedan disfrutar de un lindo show, aunque los grandes también se divierten recordando su infancia cuando iban al circo o veían algún payaso”.

Navidad

“Sobre el final, vamos a tener la presencia de Papá Noel. De manera tal que los chicos podrán traer su cartita porque se va a encender el árbol de Navidad. Todo aquel que quiera venir vestido de payaso, bienvenido sea, los esperamos”, sostuvo Christensen.

También agradeció las gestiones de Martín Rodríguez Blanco, en sus últimos días como director de Cultura, y la colaboración del municipio.

“Soñamos con la fiesta provincial o nacional”

El payaso destacó que “el público se encontrará con un poco de lo que nosotros hacemos en vacaciones de invierno. Que los chicos se diviertan es lo primordial. Habrá varias entradas de cada payaso, nosotros en la compañía Había una Vez somos 18 payasos más 5 chiquitos, Juan Fernández estará con Detonados y Tomás De la Lama también participará. Vamos a ser alrededor de 25 payasos por toda la plaza”.

Por último reconoció que el hecho de que Tres Arroyos tenga una fiesta de estas características “es importante porque no hay muchas en el país. Siempre soñamos con que este evento sea provincial e incluso nacional. Nuestro sueño es ese: que la ciudad tenga la fiesta provincial o nacional del payaso. Es algo grande por lo que estamos trabajando para hacerlo realidad”.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

La muerte de la periodista de Tres Arroyos: en medio del dolor, los primeros pasos de la Justicia

Tragedia en Mar del Plata: una joven periodista murió al caer desde un acantilado de 25 metros

Un desperfecto técnico hizo caer un helicóptero en el KDT: entre los heridos, una periodista bahiense

Varias empresas impulsan suspensiones o adelanto de vacaciones frente a la crisis

La UTA ratificó el paro de colectivos y varias líneas están afectadas

Luna llena de diciembre: ¿por qué es especial y qué fenómeno no se repetirá hasta 2042?

Pinamar ya tiene sus puestos de seguridad en la playa

Para el Consejo Hídrico Federal, el Mapa de Arsénico en el agua del ITBA carece de seriedad

Sarampión: no se han detectado casos y Salud pide a las familias que vacunen a los más chicos

Kicillof estuvo en la ronda de las Madres en Plaza de Mayo en el día del cumpleaños de Hebe de Bonafini

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Un colectivo transita por el Área Metropolitana. 

La UTA ratificó el paro de colectivos y varias líneas están afectadas

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Las investigadoras del Laboratorio de Microambiente Tumoral (CIBA-CITNOBA) Ina Sevic y Daiana Vitale. 

Avances para el tratamiento de los tumores de mama con aportes bonaerenses

Por  Agencia DIB