Tres Arroyos: todo listo para el 10º festival por el Día Internacional del Payaso

El lunes 8 de diciembre tendrá lugar en Tres Arroyos el 10° festival por el Día Internacional del Payaso , una actividad abierta a todo público y con propuestas muy especiales. Se llevará a cabo en la Plaza San Martín de la localidad bonaerense a partir de las 15.30 horas, con el apoyo municipal, y contará con la presentación de los payasos Detonados , la compañía Había una Vez y Humberto Porras , que será el invitado especial.

Desde la organización invitaron a “participar a las familias para compartir una tarde de mucho color, risas, juegos, golosinas y varias sorpresas ”. Y por supuesto, “ quienes quieran sumarse vestidos de payaso, o con la ya reconocida nariz roja, podrán hacerlo “.

En el final del show se sorteará un cuadro con la pintura de una payasa. Este año, la artista elegida es Micaela Galván , integrante de la compañía Había una Vez.

Además, para comenzar a vivir la Navidad, se realizará el encendido de las luces del árbol ubicado en la plaza.

Aniversario

Gerardo Christensen, responsable de la compañía Había una vez, contó en diálogo con La Voz del Pueblo que “ya son 10 años de aquellos comienzos en Juan Fernández con Detonados. Un día se nos ocurrió poder cerrar con algo grande sobre el final del año buscando una opción para poder tener un festejo. Justamente, el 10 de diciembre es el Día Internacional del Payaso, y como el lunes 8 es feriado, elegimos esa fecha”.

Contó que “hace ya unos años que la compañía Había una Vez dice presente, aunque también se sumarán otros payasos porque estará como invitado Humberto Porras, que fue también integrante de la compañía en algún momento y hoy hace su camino solo. Es como volver un poco a los comienzos”.

Toda la tarde

Christensen adelantó que estarán presentes casi todas las rutinas habituales de cada grupo y que “habrá shows casi toda la tarde. Participará también una artista plástica de nuestra compañía (Micaela Galván) y al final sortearemos un cuadro vinculado con la temática del Día del Payaso. Los dibujos anteriores fueron todos payasos, ahora va a ser una payasa”.

Será una jornada con diferentes juegos y puestas en escena, “colorida y para toda la familia. Esperemos que el clima nos acompañe. La idea es que el público se acerque con la reposera y el equipo de mate, que los chicos puedan disfrutar de un lindo show, aunque los grandes también se divierten recordando su infancia cuando iban al circo o veían algún payaso”.

Navidad

“Sobre el final, vamos a tener la presencia de Papá Noel. De manera tal que los chicos podrán traer su cartita porque se va a encender el árbol de Navidad. Todo aquel que quiera venir vestido de payaso, bienvenido sea, los esperamos”, sostuvo Christensen.

También agradeció las gestiones de Martín Rodríguez Blanco, en sus últimos días como director de Cultura, y la colaboración del municipio.

“Soñamos con la fiesta provincial o nacional”

El payaso destacó que “el público se encontrará con un poco de lo que nosotros hacemos en vacaciones de invierno. Que los chicos se diviertan es lo primordial. Habrá varias entradas de cada payaso, nosotros en la compañía Había una Vez somos 18 payasos más 5 chiquitos, Juan Fernández estará con Detonados y Tomás De la Lama también participará. Vamos a ser alrededor de 25 payasos por toda la plaza”.

Por último reconoció que el hecho de que Tres Arroyos tenga una fiesta de estas características “es importante porque no hay muchas en el país. Siempre soñamos con que este evento sea provincial e incluso nacional. Nuestro sueño es ese: que la ciudad tenga la fiesta provincial o nacional del payaso. Es algo grande por lo que estamos trabajando para hacerlo realidad”.

Fuente: Agencia DIB