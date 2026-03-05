Universidades: los gremios van al paro y los rectores piden que se cumpla la ley de financiamiento

Rectores de universidades nacionales de todo el país volvieron a reclamar al Gobierno nacional que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario , aprobada por el Congreso el año pasado. Las autoridades de las universidades nacionales se reunieron en la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM), donde representantes de distintas casas de estudio analizaron la delicada situación que atraviesa el sector de la educación superior.

Más allá de este pedido formal e institucional, trabajadores docentes y no docentes acordaron adherir a las medidas de fuerza definidas en asamblea por los representantes de distintos gremios, nucleados principalmente en la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) y la CONADU Histórica.

Los docentes de la Universidad de Buenos Aires ( UBA ) resolvieron convocar a un paro por tiempo indeterminado a partir del 16 de marzo para exigir mejoras salariales y el cumplimiento de la ley vigente, tal como planteó el plenario extraordinario de CONADU Histórica, que resolvió parar durante dos semanas en casas de altos estudios y colegios secundarios dependientes de las universidades. La medida fue impulsada por la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD), que reclama una recomposición de ingresos y advierte sobre la pérdida del poder adquisitivo en los últimos meses.

De igual modo, los educadores nucleados en la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional del Sur (ADUNS) de Bahía Blanca, resolvió por mayoría de los votos de sus congresales realizar un paro desde el lunes 16 al viernes 20 de marzo y en la semana del 30 de marzo, “en camino a decidir la profundización del paro hasta que apliquen la ley y paguen la deuda salarial”. También se decidió por unanimidad convocar al paro y movilización el lunes 9 de marzo por el Día Internacional de la Mujer Trabajadora.

LOS DOCENTES DE LAS UUNN VAN AL PARO DURANTE 2 SEMANAS

Anticipo de las resoluciones del Congreso de CONADU Histórica.



El Congreso Extraordinario de Conadu Histórica resolvió:

(entre otras definiciones)



Por mayoría de los votos de sus Congresales, PARAR LAS UNIVERSIDADES Y SUS… pic.twitter.com/c06Nk3ctFq — ADUNS (@ADUNS_docentes) March 5, 2026

En la misma línea, la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) anunció un plan de lucha escalonado que incluirá nuevas medidas de fuerza durante el primer cuatrimestre si no hay respuestas del Gobierno.

“El Plenario de Secretarios y Secretarias Generales se reunió este viernes 27 (de febrero) con el objetivo de tomar decisiones sobre el plan de lucha antes de las movilizaciones contra la reforma laboral en todo el país. Se declaró en sesión permanente ante el intento del gobierno de modificar la Ley de Financiamiento Universitario que conquistamos en la calle y el Congreso votó seis veces; y se convocó a una semana de paro que arranca el 16 de marzo, como primer mojón de un plan de acción que continuará profundizándose hacia el paro por tiempo indeterminado si no se cumple la Ley”, indicaron.

En tanto, la discusión sobre la continuidad y la profundización del plan de lucha para todo el semestre continuará en el Congreso de la Federación que se realizará los días 12 y 13 de marzo.

“Tenemos que defender la existencia de un sistema universitario arraigado, que ofrece futuro, frente a una ley que profundiza el ataque a la mayoría de las universidades y nos retrotrae al siglo pasado. Este proyecto de modificación de la ley es una burla a la docencia de las universidades que se ha formado y capacitado para ocupar sus puestos, que realiza investigaciones que son reconocidas en todo el mundo, pero hoy asiste a un deterioro de su vida cotidiana, recurriendo al multiempleo y al endeudamiento como forma de sobrevivir”, expresó Clara Chevalier, Secretaria General de CONADU.

Por su parte, el extitular de CONADU, Carlos De Feo, expresó a Agencia DIB que la semana próxima se definirán nuevos lineamientos y adhesiones a las medidas de fuerza. No obstante, señaló que “varios gremios representados por CONADU, que representan a trabajadores de las universidades de La Plata, Arturo Jauretche de Florencio Varela, Quilmes, Córdoba, General Sarmiento, Río Cuarto, entre otras, ya tienen votada la misma medida de ir al paro”.

En este escenario desfavorable, De Feo aventuró: “Es probable que si no hay alguna salida prospere el paro por tiempo indeterminado a caballo del malestar generalizado entre docentes, y habría que ver qué pasa con los no docentes, donde la desazón crece”.

Fuente: Agencia DIB