El consumo masivo no repunta, pero las ventas online siguen en alza

El consumo masivo cerró abril con números en rojo y volvió a reflejar la debilidad en el poder de compra de las familias. Pese al buen desempeño del e-commerce, las ventas cayeron 3,8% en comparación con el mismo mes del año pasado y acumulan un derrumbe de 3,3% en el primer cuatrimestre de 2026.
Durante el cuarto mes del año, las ventas de alimentos, bebidas y artículos de higiene, cosmética y limpieza del hogar volvieron a derrumbarse no sólo a nivel interanual sino en comparación con el mes previo, y en todos los canales: desde kioscos hasta supermercados. Así se desprende de un informe de la consultora Scentia.
La contracción en abril fue de 3,8% respecto del mismo período de 2025 y de 4,7% en comparación con marzo. Una vez más, las grandes cadenas de supermercados resultaron las más perjudicadas, con una baja de 4,5% tanto en la medición interanual como en la mensual.
Respecto de abril del año pasado, los únicos dos canales que mostraron signo positivo fueron el e-commerce (+40.4%), que es el único que crece en un contexto de consumo deprimido, y farmacias, que trepó apenas 0,1%. El rubro alimentación lidera las ventas online con el 60,7%. Sin embargo, su peso todavía no logra compensar la caída en los formatos físicos.
Caída de las ventas en supermercados
Por el contrario, además de los supermercados de cadena, que tuvieron una caída de 4,5%, los autoservicios independientes, los kioscos y almacenes y los mayoristas sufrieron una merma de las ventas de 3%, 4,8% y 4,5%, respectivamente.
El trabajo destacó que las mayores bajas se observaron en los productos impulsivos, como las golosinas, que cayeron 12% contra el mismo mes de 2025. Le siguieron los alimentos perecederos, con una merma de 7,8%, respectivamente. Por el contrario, los únicos rubros en positivo fueron las bebidas alcohólicas y las sin alcohol con subas de hasta 6,7%.
En ese contexto, los precios de los alimentos aumentaron 1,5% en abril y quedaron por debajo de la inflación mensual, que fue de 2,6%, según el Indec. Entre los productos que más subieron durante el mes se ubicaron la cebolla, la lechuga, la batata, la naranja y el queso cremoso.
Fuente: Agencia DIB