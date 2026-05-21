jueves 21 de mayo de 2026
21 de mayo de 2026 - 11:06

Docentes universitarios paran otra semana y el primer cuatrimestre está en riesgo

La medida de fuerza será del 26 al 30 de mayo. Ya se perdieron unos 20 días de clases. Cómo sigue el conflicto en las universidades públicas.

La sede de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

La sede de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).

Tras la masiva Marcha Federal Universitaria del 12 de mayo, los gremios docentes tienen todo listo para un nuevo paro de una semana, entre el 26 y el 30 de mayo, para reclamar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y la convocatoria a paritarias. La medida impactará en todo el país y pone en riesgo los contenidos del primer cuatrimestre.

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La protesta encabezada por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) será acompañada por todas las agrupaciones que están bajo su ala, que en la provincia de Buenos Aires incluyen a ADULP (La Plata), ADIUNQ (Quilmes), ADUM (Mar del Plata), ADUPAZ (José C. Paz) y ADUNOBA (Universidad del Noroeste de la provincia de Buenos Aires), entre otras.

La protesta afectará, además, a la mayoría de las casas de estudios del país; entre ellas la Universidad Nacional de Córdoba (UNC); la Tecnológica Nacional (UTN); la de Rosario (UNR); la de Tucumán (UNT); la del Nordeste (UNNE); del Chaco Austral (UNCAUS); de Salta (UNSa) y de Entre Ríos (UNER).

La decisión fue tomada luego de que el Gobierno nacional no diera respuestas oficiales a la marcha multitudinaria en reclamo de la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario N° 27.795, mejoras salariales y mayor presupuesto para la educación y la ciencia. La ley fue aprobada por primera vez hace más de 200 días, y si bien fue rechazada y judicializada la administración nacional debería implementarla, salvo que la Corte diga lo contrario.

Como el lunes 25 es feriado, el paro esta vez se extenderá del martes 26 al sábado 30, una semana completa, con jornadas de protesta, clases públicas y acciones callejeras en todas las universidades nacionales.

Cuatrimestre complicado en las universidades

Los gremios universitarios vienen desde principio de año profundizando su plan de lucha, lo que complica el desarrollo normal de los contenidos en muchas materias de las diversas carreras. Es que el paro de la semana próxima se suma a otros similares que llevaron a que se pierdan unos 20 días. Y saben que es complicado volver atrás, es decir, hacer paros de menos días. En el Gobierno lo verían como un signo de debilidad, reconocen.

El último paro fue entre este lunes 27 de abril y el sábado 2 de mayo, medida que no sólo afectará el dictado de clases es diferentes facultades sino que también en colegios secundarios que dependen de estas altas casas de estudios. El plan de lucha del sector suma además unos 10 días del sector nodocente.

En la Universidad de Buenos Aires (UBA), por ejemplo, una federación de docentes también se plegará a la medida y hay casas de estudios que directamente no empezaron el dictado de clases este año. Es el caso de Ciencias de Datos y Ciencias de la Computación, dos de las carreras con mayor demanda laboral vinculadas a la IA y la tecnología, que todavía no pudieron comenzar el ciclo. Ambas carreras tienen hoy unos 3.000 estudiantes. Además, entre 600 y 700 nuevos alumnos se anotan cada año en el CBC.

Fuente: Agencia DIB

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