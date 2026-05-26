martes 26 de mayo de 2026
26 de mayo de 2026 - 19:21

Olavarría: joven que se movilizaba en bicicleta recibió una descarga eléctrica

El joven de 18 años circulaba en bicicleta por la avenida Emiliozzi y recibió una descarga eléctrica al entrar en contacto con un cable suelto. Sufrió quemaduras.

Por Agencia DIB
Joven electrocutado en una calle de Olavarría.

Joven electrocutado en una calle de Olavarría.

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Un cable de electricidad suelto dejó a un joven con quemaduras y provocó un importante corte de energía eléctrica en Olavarría y localidades vecinas.

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Según trascendió, el joven de 18 años circulaba en bicicleta por la avenida Emiliozzi y recibió una descarga eléctrica al entrar en contacto con un cable suelto. Como consecuencia, sufrió quemaduras en una pierna, por las cuales fue trasladado al Hospital Municipal. Según el parte médico, permanece allí en el área de emergencias, estable y en control.

De acuerdo con el sitio Infoeme, se iniciaron actuaciones caratuladas “lesiones por accidente”. Desde Coopelectric confirmaron a ese medio que el hecho tuvo que ver con el corte de energía eléctrica que se produjo en la ciudad, y añadieron que se está investigando lo sucedido.

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