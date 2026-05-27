miércoles 27 de mayo de 2026
27 de mayo de 2026 - 12:02

Saavedra: dos muertos tras un choque frontal entre una Renault Kangoo y un camión en la Ruta 33

El siniestro ocurrió en cercanías de Colonia San Martín. Los bomberos acudieron a eso de las 9 menos cuarto y encontraron un panorama dantesco. El camión terminó contra un alambrado.

Por Agencia DIB
Así quedó la camioneta Kangoo que chocó contra el camión.

Así quedó la camioneta Kangoo que chocó contra el camión.

Noticias Radio Reflejos
El camión involucrado en el siniestro terminó contra un alambrado.

El camión involucrado en el siniestro terminó contra un alambrado.

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En un violento accidente en la Ruta Nacional 33, en cercanías de Colonia San Martín, en el partido de Saavedra, una camioneta Renault Kangoo chocó de frente contra un camión y fallecieron dos personas.

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Según se informó, los Bomberos Voluntarios de Tornquist acudieron para asistir en el accidente a las 8.44 de este miércoles.

En el lugar, por causas que se tratan de establecer colisionaron de frente un utilitario Renault Kangoo y un camión.

Contra el alambrado

Como consecuencia del violento impacto, el camión terminó sobre la banquina, contra el alambrado de un campo lindero, mientras que el utilitario quedó detenido sobre la cinta asfáltica.

En el lugar trabajaron los Bomberos, personal policial y servicios de emergencia.

Se confirmó el fallecimiento de dos personas, que según medios locales viajaban en el vehículo de menor porte. Mientras que al menos otros cuatro heridos fueron derivadas a hospitales de Tornquist y Pigüé, según medios locales.

En la jornada de ayer, de acuerdo con Noticias Radio Reflejos, hubo otros dos siniestros en la misma ruta que también involucraron camiones. En esos casos, no hubo que lamentar heridos.

Fuente: Agencia DIB

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