Circulaba en zigzag en medio de la niebla: el test de alcoholemia le dio 1,95 g en sangre

Un conductor irresponsable fue interceptado en la mañana de este martes circulando por la autopista Buenos Aires - La Plata realizando maniobras temerarias y en zigzag.

Cerca de las 10.30, personal del ministerio de Transporte bonaerense y de AUBASA detectaron el vehículo transitando a alta velocidad y en forma imprudente. A la altura de la localidad de Hudson, el conductor fue detenido y se le realizó el test de alcoholemia. El operativo fue filmado y, en las imágenes, puede verse al muchacho en estado de embriaguez y negándose a ser captado en video.

Embed TRAGEDIA EVITADA EN EL PEAJE HUDSON



En medio de una densa niebla, agentes de @TransportePBA y @AU_BA_SA detectaron a un conductor circulando a alta velocidad, realizando sobrepasos en zigzag y maniobras temerarias.



La prueba de alcoholemia arrojó 1.95 g/L. pic.twitter.com/iAOAutyEAD — Ministerio de Transporte (@TransportePBA) May 26, 2026

"A mí no me grabas", se lo escucha decir al sujeto en el video, al tiempo que el inspector de tránsito le explica que graba el alcoholímetro para dar cuenta del resultado del test. "No consumo nada, no juego con la vida de los demás", añade el conductor, mientras que el aparato demostró lo contrario, ya que tenía 1,95 gramos de alcohol en sangre, cuando en la provincia de Buenos Aires la tolerancia es cero.

alcoholimetro 1.95 Las autoridades labraron el acta correspondiente para avanzar con las sanciones económicas y de cancelación de licencia de conducir del infractor. Desde la cartera de transporte bonaerense compartieron el video para generar conciencia en la ciudadanía y subrayar la necesidad de contribuir a un tránsito seguro para todos. Ese compromiso conlleva respetar la regla de alcohol cero al volante, atención a la ley de tránsito y a las circunstancias viales de circulación concretas. Fuente: Agencia DIB

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