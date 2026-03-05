jueves 05 de marzo de 2026
5 de marzo de 2026 - 16:37

Financiamiento universitario: docentes de la UBA anunciaron un paro por tiempo indeterminado

La resolución fue aprobada por unanimidad en la asamblea general docente. El texto votado establece una escalada del plan de lucha que incluye paros, movilizaciones regionales y federales, cortes, permanencias en facultades y colegios, y la convocatoria a una eventual huelga general universitaria.

Por Agencia DIB
UBA paro

Los docentes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) resolvieron iniciar un paro por tiempo indeterminado a partir del 16 de marzo. La medida fue votada en asamblea por la Asociación Gremial Docente de la UBA (AGD-UBA), en reclamo del cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y el pago de un aumento salarial del 51% que, aseguran, el Gobierno mantiene adeudado.

Según informó la AGD-UBA, el 51% que piden como recomposición salarial surge de la diferencia entre los aumentos otorgados por el Gobierno sin convocatoria a paritarias y la inflación acumulada. En esa línea, la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada el año pasado por el Congreso, establecía que los salarios y los gastos de funcionamiento debían actualizarse con el Índice de Precios al Consumidor (IPC). El conflicto se agravó luego de que el presidente Javier Milei vetara la norma. Sin embargo, el veto fue posteriormente rechazado en ambas cámaras, ratificando la vigencia de la ley.

“No volvemos a las aulas hasta que nos paguen el 51% que nos deben y que se cumpla la ley vigente. Plan de lucha nacional, con paros, movilizaciones. Con acciones y cortes, permanencias en facultades y colegios de todo el país. Vayamos al paro por tiempo indeterminado hasta la huelga general universitaria, en defensa del salario y la universidad pública”, señala la resolución.

