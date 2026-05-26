Comienza la cuarta semana de paro en las universidades de todo el país

Tras la masiva Marcha Federal Universitaria del 12 de mayo, los gremios docentes comenzaron este martes el cuarto paro de una semana, que se extenderá hasta el 30 de mayo y que pone en riesgo los contenidos del primer cuatrimestre en las casas de estudio de todo el país.

La protesta encabezada por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) es para reclamar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario y la convocatoria a paritarias ya que desde que asumió Javier Milei, se estima que la pérdida del poder adquisitivo ronda el 40% para el sector.

La medida de fuerza es acompañada por todas las agrupaciones que están bajo su ala, que en la provincia de Buenos Aires incluyen a ADULP (La Plata) , ADIUNQ (Quilmes) , ADUM (Mar del Plata) , ADUPAZ (José C. Paz) y ADUNOBA (Universidad del Noroeste de la provincia de Buenos Aires) , entre otras.

Y afectará, además, a la mayoría de las casas de estudios del país; entre ellas la Universidad Nacional de Córdoba (UNC); la Tecnológica Nacional (UTN); la de Rosario (UNR); la de Tucumán (UNT); la del Nordeste (UNNE); del Chaco Austral (UNCAUS); de Salta (UNSa) y de Entre Ríos (UNER) .

Como el lunes 25 fue feriado, el paro esta vez se extenderá desde este martes 26 al sábado 30, una semana completa, con jornadas de protesta, clases públicas y acciones callejeras en todas las universidades nacionales. Además, a estos días se sumará una medida de fuerza de los nodocentes: serán el viernes 29 de mayo, el miércoles 3 de junio y el jueves 4.

Los gremios universitarios vienen desde principio de año profundizando su plan de lucha, lo que complica el desarrollo normal de los contenidos en muchas materias de las diversas carreras. Es que el paro de esta semana se suma a otros similares que llevaron a que se pierdan unos 20 días.

Fuente: Agencia DIB