viernes 27 de febrero de 2026
27 de febrero de 2026 - 16:22

Las universidades no arrancan las clases: declararon una semana de paro docente

Reclaman la aplicación de la ley de financiamiento, que sube salarios y mejora los fondos de financimiento. Ya amenazan con un paro por tiempo indeterminado.

Por Agencia DIB
El rectorado de la Universidad Nacional de La Plata.
Los docentes de las universidades nacionales declararon un paro de al menos una semana en reclamo de la aplicación de ley de financiamiento para las casas de altos estudios, medida de fuerza que retrasará el inicio del ciclo lectivo previsto para el 16 de marzo.

La decisión de parar fue aprobada por los gremios nucleados en la CONADU durante un plenario de secretarios generales realizado hoy, en el que además advirtieron sobre la posibilidad de ir a una medida de fuerza por tiempo indeterminado si el gobierno no aplica la ley.

La ley eleva el monto destinado a los gastos de funcionamiento de las universidades y, al mismo tiempo, establece una actualización retroactiva para los salarios de los docentes, que además quedan atados a la inflación.

El gobierno la vetó luego de oponerse a ella durante su tratamiento en el Congreso, que insistió con dos tercios de los votos. El Ejecutivo se negó a aplicar de modos y prolongó el rechazo, pese a un fallo judicia l que lo obliga a hacerlo.

Ahora, el gobierno avanzó con un nuevo proyecto de ley, que aspira a que se trata tras el período de sesiones extraordinarias del congreso que termina mañana, en el que otorga un aumento de fondos y de salarios, pero muy inferior al que establecía la ley incumplida.

Fuente: Agencia DIB.

