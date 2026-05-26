Nuevo programa para tratamiento del ACV: en el 35% de los casos el sistema de salud no llega a tiempo

El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, durante la apertura del evento Global Stroke Alliance 2026 / VII Latin American Ministerial Meeting.

El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, anunció la creación del Programa Nacional para el Diagnóstico y Tratamiento del Accidente Cerebrovascular (ACV) durante la apertura del evento Global Stroke Alliance 2026 / VII Latin American Ministerial Meeting.

El encuentro, que se realiza por primera vez en Argentina, reúne a especialistas, autoridades sanitarias y referentes internacionales vinculados al abordaje de los accidentes y las enfermedades cerebrovasculares para intercambiar avances y perspectivas científicas y promover debates estratégicos orientados al futuro del cuidado cerebrovascular.

Lugones advirtió sobre el impacto sanitario de esta enfermedad, que es la segunda causa de muerte de la población adulta , y graficó: “Más de 50 mil personas por año sufren un ACV en nuestro país y más del 80% de los casos ocurre en personas mayores de 65 años; asimismo, más del 35% de los eventos que no reciben tratamiento a tiempo generan secuelas graves y discapacidad permanente”.

Justamente, para atender ese desafío de abordar los cuadros a tiempo, el nuevo programa buscará optimizar la respuesta sanitaria en la totalidad del proceso asistencial del paciente. Propone el desarrollo de circuitos coordinados de atención en todo el territorio nacional y la implementación de protocolos alineados con estándares internacionales para la aplicación de terapias de reperfusión y tratamientos de alta complejidad .

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“El Ministerio de Salud de la Nación ha decidido potenciar las unidades de atención de ACV, más allá de la geografía y de la cobertura del paciente”, apuntó Lugones.

Embed ACV: UN PLAN NACIONAL PARA EL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO



El accidente cerebrovascular es una de las principales causas de muerte y discapacidad en adultos. Para dar respuesta a esta problemática creciente, creamos un plan para ordenar la atención en todo el país, reducir tiempos… pic.twitter.com/4YIj4PYXJ8 — Ministerio de Salud de la Nación (@MinSalud_Ar) May 26, 2026

Circuito asistencial estandarizado

Actualmente, Argentina cuenta con una Red de Hospitales Nacionales para la Atención de ACV en las distintas jurisdicciones. La nueva red nacional propone crear un circuito asistencial y organizacional estandarizado para optimizar los tiempos críticos de atención neurológica ante un evento isquémico agudo. Su implementación será de manera escalonada y en articulación con las provincias y con los distintos actores del sistema sanitario, respetando las competencias jurisdiccionales.

La nueva secuencia estandarizada de atención prevé la adhesión y acreditación de establecimientos sanitarios según niveles de complejidad, la conformación de redes regionales de derivación y la implementación del Código ACV Nacional para activar alertas y mecanismos de coordinación en tiempo real ante casos sospechosos.

Asimismo, incorpora herramientas digitales para el registro clínico y seguimiento de los pacientes, y establece protocolos de atención alineados con estándares internacionales para la aplicación de terapias de reperfusión y tratamientos de alta complejidad. La estrategia también incluye un módulo específico de rehabilitación y seguimiento para asegurar la continuidad de cuidados posteriores al evento agudo y fortalecer la recuperación de los pacientes.

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Foco en la prevención

Durante su exposición, Lugones señaló también que detrás de gran parte de los ACV hay enfermedades y factores de riesgo vinculados con hábitos de vida y enfermedades crónicas no transmisibles. “Cuando miramos esa historia encontramos, en general, tres condiciones que aparecen una y otra vez: diabetes, hipertensión y obesidad”, expresó. En ese sentido, el titular de la cartera sanitaria nacional destacó la necesidad de fortalecer la prevención desde edades tempranas. “La prevención no es un gasto, es la inversión más eficiente que puede hacer un sistema de salud”, sostuvo.

Fuente: Agencia DIB