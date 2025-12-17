Tragedia en pleno centro de La Plata: murió un conductor al sufrir un infarto y chocó

El conductor de un auto se descompensó y chocó en Plaza Moreno. El hombre murió al sufrir un infarto.

Un trágico episodio conmocionó este miércoles por la mañana al centro de La Plata, cuando un conductor sufrió un infarto mientras manejaba, perdió el control del vehículo y terminó subiéndose a Plaza Moreno , a la altura de las calles 14 y 51. El dramático momento quedó registrado por las cámaras de vigilancia de la zona y, pese a la violencia de la secuencia, no hubo personas heridas.

El hecho ocurrió alrededor de las 10.30 y fue advertido por efectivos del Comando de Patrullas, que acudieron tras un llamado al 911 por un auto que había protagonizado un accidente dentro del espacio verde.

Al llegar, constataron que se trataba de un Peugeot 208 gris, patente AC419YT, que había finalizado su recorrido contra el local de comidas rápidas conocido como “El Pulpito”.

El conductor fue identificado como Juan Martín Lilli, de 63 años, quien, según las primeras informaciones, habría sufrido una descompensación cardíaca mientras circulaba.

Testigos relataron que el vehículo avanzó de manera descontrolada y estuvo a punto de embestir a un empleado del comercio gastronómico, que se salvó de milagro.

Traslado al hospital

Minutos después arribó una ambulancia del Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME). El personal médico asistió al automovilista en el lugar y le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar antes de trasladarlo de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos San Martín.

Sin embargo, pese a los esfuerzos, el hombre ingresó con un paro cardíaco y falleció poco después, sin que los médicos pudieran revertir el cuadro.

Pánico en Plaza Moreno

La irrupción del auto en plena Plaza Moreno generó escenas de pánico entre peatones y vecinos que se encontraban en el principal paseo público de la ciudad. De acuerdo con fuentes oficiales, el accidente no provocó heridos ni daños a terceros, aunque el local gastronómico sufrió importantes destrozos materiales.

El tránsito en la zona estuvo momentáneamente interrumpido mientras se realizaban las tareas de asistencia, peritajes y remoción del vehículo. La causa quedó en manos de la Justicia, que busca determinar las circunstancias del hecho, aunque todo indica que se trató de una tragedia derivada de un problema de salud repentino.