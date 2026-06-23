Tragedia en Mar del Plata: investigan una falla mecánica en la dirección del ómnibus

El colectivo de la línea 532 de Mar del Plata atropelló a varias personas en la garita.

El fiscal de Delitos Culposos, Germán Vera Tapia , confirmó que, en principio, el accidente fatal frente al skatepark de Mar del Plata habría sido causado por una falla mecánica en la dirección del ómnibus . En tanto, se supo la identidad de la joven de 18 años fallecida y desde el HIGA de la ciudad costera se informó que los seis heridos del siniestro, ocurrido el lunes por la noche, permanecen estables.

Mar del Plata: un colectivo atropelló a varias personas y murió una joven de 18 años

“El volante giraba pero no giraban las ruedas. Aparentemente no es un error humano ni una imprudencia del chofer, sino que se habría roto la unidad. El extremo de la dirección estaba quebrado o salido de su eje. No me pareció roto por el golpe”, señaló Vera Tapia en diálogo con LU6 Radio Atlántica .

Y agregó: “Hay que comprobar todo, pero la VTV estaba vigente y tenía seguro, y el test de alcoholemia que se le hizo al conductor dio negativo . La unidad no era de las nuevas pero tampoco era muy vieja, la Policía Científica me va a tener que determinar cómo se encontraba”.

El fiscal contó también que habló con pasajeras que iban a bordo del ómnibus de la línea 532, que le dijeron que “ el chofer venía conduciendo normal, a velocidad normal , paraba en las paradas que tenía que parar, que frenaba en los semáforos, no iba escuchando música, y frenó en el último semáforo antes de la dársena”. En ese momento, las pasajeras “se dieron cuenta que la unidad se había roto y que el chofer volanteaba y no lo podía controlar”.

Vera Tapia confirmó también que el chofer fue trasladado a la comisaría 4ª después de lo sucedido. “Lo tuvimos que sacar de ahí (estaba encerrado en la unidad) al chofer porque lo querían linchar”, concluyó.

A las 7 de la tarde

El hecho sucedió este lunes pasadas las 19, cuando el chofer perdió el control del vehículo en Boulevard Patricio Peralta Ramos, entre Rivadavia y San Martín, y arrolló a varias personas que esperaban en la parada, debajo de la garita. Una joven falleció y seis personas fueron trasladadas al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de la localidad balnearia.

El hecho generó una profunda conmoción en la ciudad y movilizó a un importante operativo de emergencia en la zona. Durante varias horas trabajaron efectivos policiales, personal de salud, bomberos y peritos para asistir a las víctimas y relevar pruebas.

La chica fallecida fue identificada como Guadalupe Merlos (18) y vivía en el barrio Nuevo Golf.

Estables

Además de la víctima fatal, varias personas resultaron heridas y debieron ser trasladadas al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA). Se trata de Thiago Vera, de 19 años; Roxana Ruiz; Florencia Introcaso, de 30 años; Julián Gómez, de 15 años; Patricia Morán y María Cruz López Bosco.

En horas de esta mañana, autoridades del hospital indicaron que los seis ingresados se encuentran estables. “El paciente de 15 años, con traumatismos faciales y fractura de un miembro superior, es el único que se encuentra internado en Terapia Intensiva. El resto de los pacientes continúan en observación”, describió el parte oficial.

En ese marco, desde el nosocomio de alta complejidad informaron que “anoche y hoy a la mañana se les continuaron realizando estudios y procedimientos para poder avanzar en su recuperación”.

Fuente: Agencia DIB