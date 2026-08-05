Quirno sumó otro pedido de renuncia del gobierno contra Villarruel

i El canciller Pablo Quirno apuntó este miércoles contra la vicepresidenta Victoria Villarruel y le pidió que “ dé un paso al costado ”, después de que la titular del Senado pusiera en duda la salud mental del presidente Javier Milei.

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Quirno se sumó así a las declaraciones hechas el fin de semana por el jefe de Gabinete, Diego Santilli, quien ya había reclamado que la funcionaria diera “un paso al costado”. “Que se corra”, dijo el canciller en declaraciones a la señal A24.

Villarruel había afirmado en los últimos días que Milei tiene “ persecuciones imaginarias que replica en la Argentina y exterior ” y que siente una “genuina preocupación por su estado” durante un cruce por redes sociales con la diputada de La Libertad Avanza (LLA) Lilia Lemoine.

Por eso Quirno pidió su apartamiento. “ Me parece que son declaraciones muy desafortunadas. La vicepresidenta compuso una fórmula de gobierno y, como dijo el jefe de Gabinete [Diego Santilli], si no está de acuerdo o piensa que el Presidente está en esa condición, que además es un comentario pseudo golpista, que se corra ”, consideró el ministro de Relaciones Exteriores.

Quirno dijo ver intenciones de la vicepresidenta de desequilibrar la administración. “Nosotros somos un equipo de gobierno que está tratando de llevar a la Argentina a un lugar, con mucho esfuerzo de los argentinos. Esto no es lo que corresponde de un vicepresidente, que lo que tiene que hacer es acompañar”, afirmó.

Remarcó que Villarruel “hace este tipo de comentarios constantemente” y que son “contrarios a la autoridad presidencial”. “Yo estoy pidiendo que dé un paso al costado porque no es procedente hablar de un presidente de esa manera”, argumentó.

Sumó que “es sabido que desde el principio del gobierno ha tratado de generar desestabilización” y sostuvo que Villarruel “se presentaba en los primeros tres meses a diferentes actores diciendo ‘No se preocupen, si pasa algo, yo estoy’”.

El cruce de Santilli y Villarruel

Sobre las críticas de Villarruel, Santilli había dicho que “si hay una persona que no está de acuerdo, que dé un paso al costado. Que arme su proyecto y que compita”, según sostuvo la semana pasada durante una entrevista con radio Mitre.

Poco tiempo después el ministro coordinador recibió una respuesta de la vicepresidenta, quien sostuvo que el jefe de Gabinete “conspira contra el orden republicano de la Patria”.

“Uno de los exponentes de la casta política a la que nos enfrentamos en el 2023 y le ganamos, pretende causar daño a la institucionalidad y conspirar contra el orden republicano de nuestra Patria. Ésta fue una fórmula mixta que surgió espontáneamente para quebrar la hegemonía de estos parásitos. Sea democrático y respete el voto popular”, arremetió Villarruel.

Fuente: Agencia DIB.