Un ministro de Kicillof adelantó que será candidato a intendente el año que viene

Martín Marinucci, el ministro de Transporte bonaerense, adelantó hoy que buscará una candidatura a intendente en Morón, donde hoy gobierna un alcalde del Movimiento Derecho al Futuro, Lucas Ghi, que tiene vedada la posibilidad de un nuevo mandato,
Marinucci, que integra el Frente Renovador de Sergio Massa, declaró a un canal local que la posibilidad de competir por la intendencia del distrito del oeste del conurbano “más que un sueño es una vocación”.
“La decisión es que sí, voy a voy a ser candidato a intendente de Morón en 2027. Yo vengo planteando hace mucho tiempo mi vocación de gobernar Morón en función de que tengo mucho para aportar”, profundizó Marinucci, que hace tiempo había confesado a su grupo político más cercano su intención de competir por la intendencia.
En Morón hay un duro enfrentamiento entre Ghi el líder de Nuevo Encuentro, Martín Sabatella, que gobernó entre 1999 y 2009 y que ya dijo que irá por un nuevo mandato. El actual alcalde forma parte del Movimiento Derecho al Futuro de Axel Kicillof, mientras que Sabatella es un cristinista puro.
Debido a la ley que limita las re reelecciones de intendentes y legisladores en la provincia, Ghi no puede aspirar hoy a un nuevo mandato, aunque hace un tiempo indicó que cree que esa legislación evaluaría competir.
Marunucci ya había sido candidato a intendente en 2015, año en que quedó tercero -sacó 16%- en una elección que ganó Ramiro Tagliaferro, en ese momento esposo de la gobernadora María Eugneia Vidal y en la que el peronismo kirchnerista se encolumnó detrás de Hernán Sabatella, el hermano de Martín.
Fuente: Agencia DIB.