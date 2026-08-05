Un ministro de Kicillof adelantó que será candidato a intendente el año que viene

Martín Marinucci, el ministro de Transporte bonaerense, adelantó hoy que buscará una candidatura a intendente en Morón, donde hoy gobierna un alcalde del Movimiento Derecho al Futuro, Lucas Ghi , que tiene vedada la posibilidad de un nuevo mandato,

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Marinucci, que integra el Frente Renovador de Sergio Massa, declaró a un canal local que la posibilidad de competir por la intendencia del distrito del oeste del conurbano “más que un sueño es una vocación”.

“ La decisión es que sí, voy a voy a ser candidato a intendente de Morón en 2027 . Yo vengo planteando hace mucho tiempo mi vocación de gobernar Morón en función de que tengo mucho para aportar”, profundizó Marinucci, que hace tiempo había confesado a su grupo político más cercano su intención de competir por la intendencia.

En Morón hay un duro enfrentamiento entre Ghi el líder de Nuevo Encuentro, Martín Sabatella, que gobernó entre 1999 y 2009 y que ya dijo que irá por un nuevo mandato. El actual alcalde forma parte del Movimiento Derecho al Futuro de Axel Kicillof, mientras que Sabatella es un cristinista puro.

Debido a la ley que limita las re reelecciones de intendentes y legisladores en la provincia, Ghi no puede aspirar hoy a un nuevo mandato, aunque hace un tiempo indicó que cree que esa legislación evaluaría competir.

Marunucci ya había sido candidato a intendente en 2015, año en que quedó tercero -sacó 16%- en una elección que ganó Ramiro Tagliaferro, en ese momento esposo de la gobernadora María Eugneia Vidal y en la que el peronismo kirchnerista se encolumnó detrás de Hernán Sabatella, el hermano de Martín.

Fuente: Agencia DIB.