viernes 31 de julio de 2026
31 de julio de 2026 - 21:36

"Te va a pasar algo": el empleado del geriátrico detenido por maltrato amenazó a una compañera

Gastón Nicolás Cichero, de 37 años, amenazó a su compañera por WhatsApp luego de que la mujer informara a la dueña del geriátrico sobre los episodios de violencia contra las residentes.

Diarios Bonaerenses | Ana Roche
Por Ana Roche
Gastón Nicolás Cichero, de 37 años, quedó detenido por maltratar a dos mujeres mayores en el geriátrico en el que trabajaba.&nbsp;

Gastón Nicolás Cichero, de 37 años, quedó detenido por maltratar a dos mujeres mayores en el geriátrico en el que trabajaba. 

Gastón Nicolás Cichero, de 37 años, quedó detenido por maltratar a dos mujeres mayores en el geriátrico en el que trabajaba.&nbsp;

Gastón Nicolás Cichero, de 37 años, quedó detenido por maltratar a dos mujeres mayores en el geriátrico en el que trabajaba. 

El empleado del geriátrico detenido en Mar del Plata por maltrato a dos mujeres mayores también está acusado de haber amenazado por WhatsApp a una compañera de trabajo que alertó a los responsables del establecimiento sobre lo ocurrido. Según la investigación, le envió un mensaje en el que le advirtió que "le iba a pasar algo" y que la iba a lastimar.

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Según indicaron medios locales con información del parte policial, Gastón Nicolás Cichero, de 37 años, amenazó a su compañera el 28 de julio pasado luego de que la mujer informara a la dueña del geriátrico sobre los episodios de violencia contra las residentes.

A partir de las denuncias, el personal de la Oficina Judicial de la DDI recibió testimonios, analizó las imágenes de las cámaras de seguridad y reconstruyó tres hechos que quedaron incorporados a la causa.

En el primero, los investigadores sostienen que el imputado agredió a una mujer de 83 años mientras le daba de comer, provocándole lesiones en la boca. El segundo hecho corresponde a las amenazas e insultos que habría dirigido a otra residente, de 93 años, mientras la trasladaba a su cama.

Con esos elementos, la Justicia ordenó la detención de Cichero y el allanamiento de un domicilio ubicado en Juan Néstor Guerra al 800.

Gastón Nicolás Cichero, de 37 años, quedó detenido por maltratar a dos mujeres mayores en el geriátrico en el que trabajaba.

Gastón Nicolás Cichero, de 37 años, quedó detenido por maltratar a dos mujeres mayores en el geriátrico en el que trabajaba.

Detenido y trasladado a la Unidad Penal

La detención de Cichero se hizo efectiva este viernes y permitió secuestrar su teléfono celular, que ahora será sometido a pericias. Según el parte policial, Cichero se encontraba desde el miércoles alojado en la vivienda de una amiga, luego de dejar la casa de su madre tras recibir distintos escraches públicos por las denuncias.

Finalizadas las actuaciones de rigor, fue trasladado a la Unidad Penal 44 de Batán, donde quedó alojado mientras continúa el avance de la investigación.

La detención se produjo dos días después de que la encargada del geriátrico denunciara que el trabajador había maltratado a dos adultas mayores y aportara las grabaciones de las cámaras de seguridad, material que dio origen a la causa penal.

Fuente: Agencia DIB

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