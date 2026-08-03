Femicidio en Mar del Plata: qué indicó la autopsia y el mensaje de una joven que no fue a la entrevista

El femicidio de Johana Mailén Antonich, de 24 años , generó un fuerte impacto en la comunidad de Mar del Plata: la joven asistió a una presunta entrevista laboral y nunca regresó a su casa.

El tren a Mar del Plata embistió a un auto en Maipú que intentó cruzar con las barreras bajas: un muerto

Femicidio en Mar del Plata: hallaron muerta en la playa a una joven madre de dos hijas

El informe preliminar de autopsia indicó que Johana fue asesinada de una puñalada en la zona cervical, lo que le provocó una hemorragia que derivó en un paro cardíaco. En principio, no se hallaron lesiones de índole sexual.

El femicidio fue descubierto en las últimas horas, el domingo a la madrugada, en la zona de Punta Canteras, al metros de la playa Waikiki. En ese lugar quedaron detenidos los dos principales sospechosos, Agustín Nicolás Díaz Bartolomé, de 26 años, y José Luis Aquino, de 27.

A pesar de que la operación descartó la posibilidad de que hubiera existido caso de abuso agravado porque no se registraron indicios de ese tipo, el fiscal que lleva el caso no desechó la hipótesis de que se haya producido una agresión sexual del tipo de tocamientos o incluso un intento de violación del que la víctima pueda haberse defendido, de acuerdo a La Capital de Mar del Plata .

El informe de autopsia inicial reveló que a causal de la muerte fue un ataque de arma blanca en el cuello que le afectó a la joven la zona traqueal y provocó un shock hipovolémico. La cantidad precisa de heridas provocadas por la agresión se conocerá con certeza con el informe definitivo.

El caso

La víctima, madre de dos hijas, había concurrido a una propuesta de trabajo ofrecida en redes sociales. Un remisero conocido de ella la llevó y permaneció esperándola, pero al ver que no regresaba se retiró con la idea de que se había quedado a trabajar y no le había podido avisar.

Con el correr de las horas y al no conocerse sobre su paradero, la familia comenzó su propia búsqueda. Luego de recuperar la charla en la red social y con otros datos recogidos por testigos se estableció el lugar preciso al que había ido. Pasada la medianoche, parientes de Johana y personal de la comisaría quinta llegaron hasta el balneario Punta Cantera y tras una breve recorrida vieron a dos hombres que prendían fuego en un tacho.

Cuando la policía se acercó a consultarlos, los dos salieron corriendo pero poco después fueron detenidos cuando intentaban esconderse debajo del parador Waikiki. Uno de ellos presentaba la ropa manchada con sangre y ambos tenían rasguños en su rostro.

Al realizar una recorrida por las instalaciones los policías encontraron una moto que sería de uno de los presuntos autores y a unos metros fue localizado el cadáver de Johana.

Una advertencia sobre una solicitud similar

El pasado 20 de julio, días antes del femicidio de Johana Mailén Antonich, Luz Ledesma, también de Mar del Plata, había advertido en redes sociales sobre una sospechosa propuesta laboral: le solicitaron fotografías, evitaron revelarle el nombre del comercio y la citaron frente a una plaza. Luz Ledesma detectó que las imágenes enviadas por la supuesta empleadora habían sido generadas con inteligencia artificial y decidió no asistir al encuentro.

Escalofriante alerta antes del caso Antonich: la joven que evitó una entrevista laboral por temor a una trampa



Toda la información https://t.co/TyMgPoEv7X pic.twitter.com/MnjBvjMokw — Diario La Capital Mar del Plata (@lacapitalmdq) August 2, 2026

Si bien no se informó que exista una conexión comprobada entre ambos ofrecimientos laborales, el relato de Ledesma expuso las maniobras utilizadas para obtener información personal y atraer a mujeres que buscan empleo.

Fuente: Agencia DIB