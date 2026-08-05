Un choque y vuelco de alto impacto dejó un coche dado vuelta en la costanera de Mar del Plata y, por fortuna, el conductor salvó su vida de milagro.

El hecho ocurrió este miércoles sobre la avenida De los Trabajadores, en la zona conocida como la curva de Waikiki, minutos antes de las 8 de la mañana. El conductor de un Volkswagen Bora azul perdió el control del vehículo y volcó. De acuerdo a las primeras versiones, iba camino a su trabajo.

I Vuelco de alto impacto en Mar del Plata: el conductor se salvó de milagro. pic.twitter.com/9FwPAhDsg3 — ACR (@AnaClaudiaRoche) August 5, 2026 Según detalló el portal 0223, el coche subió a la vereda, destruyó varios pilotes de hormigón y terminó con las ruedas hacia arriba, con la mayor parte de la carrocería destrozada.

Al lugar asistió personal médico, Defensa Civil, agentes de tránsito y Policía y comprobaron que el conductor del auto, de 49 años, resultó ileso. En esas circunstancias, personal municipal le realizó el control de alcoholemia al hombre y le dio negativo, 0,0 de alcohol en sangre.

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