miércoles 05 de agosto de 2026
5 de agosto de 2026 - 16:02

Vuelco de alto impacto en Mar del Plata: el conductor se salvó de milagro

El hecho ocurrió este miércoles sobre la avenida De los Trabajadores, en la zona conocida como la curva de Waikiki, minutos antes de las 8 de la mañana.

Diarios Bonaerenses | Ana Roche
Por Ana Roche
vuelco

Un choque y vuelco de alto impacto dejó un coche dado vuelta en la costanera de Mar del Plata y, por fortuna, el conductor salvó su vida de milagro.

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El hecho ocurrió este miércoles sobre la avenida De los Trabajadores, en la zona conocida como la curva de Waikiki, minutos antes de las 8 de la mañana. El conductor de un Volkswagen Bora azul perdió el control del vehículo y volcó. De acuerdo a las primeras versiones, iba camino a su trabajo.

Según detalló el portal 0223, el coche subió a la vereda, destruyó varios pilotes de hormigón y terminó con las ruedas hacia arriba, con la mayor parte de la carrocería destrozada.

Al lugar asistió personal médico, Defensa Civil, agentes de tránsito y Policía y comprobaron que el conductor del auto, de 49 años, resultó ileso. En esas circunstancias, personal municipal le realizó el control de alcoholemia al hombre y le dio negativo, 0,0 de alcohol en sangre.

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