lunes 22 de junio de 2026
22 de junio de 2026 - 21:25

Mar del Plata: un colectivo atropelló a varias personas y murió una joven de 18 años

Un colectivo de la línea 532 perdió el control a la altura del skatepark en Mar del Plata, y terminó sobre la vereda donde varias personas esperaban el transporte.

Por Agencia DIB
Los servicios de emergencia atendieron a las víctimas luego de que un colectivo atropellara a varias personas en una parada de colectivos. (FOTO Qué Digital)

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    Una tragedia sacudió este lunes a Mar del Plata cuando un colectivo de la línea 532 perdió el control, se despistó y terminó atropellando a varias personas que se encontraban en una parada ubicada sobre el Boulevard Patricio Peralta Ramos, entre Rivadavia y San Martín, en la costa. Como consecuencia del impacto, una joven de 18 años murió y al menos seis personas resultaron heridas.

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    El hecho ocurrió pasadas las 19, en una zona de intenso movimiento de la ciudad, a metros del skatepark. Según las primeras informaciones reunidas por los investigadores, el conductor del ómnibus habría perdido el dominio del vehículo por un desperfecto mecánico, aunque las causas todavía son materia de investigación.

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    Según informó el diario La Capital, una de las hipótesis que analizan los peritos apunta a una posible falla en la dirección asistida o en el sistema de frenos del colectivo. El fiscal de Delitos Culposos, Germán Vera Tapia, fue notificado del episodio por efectivos de la subcomisaría Casino y ordenó las primeras medidas para determinar cómo ocurrió el siniestro.

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    Tensión en la escena del accidente

    El impacto generó una escena de extrema tensión. Algunas personas quedaron atrapadas debajo del colectivo y debieron ser rescatadas por equipos especializados, que utilizaron herramientas hidráulicas y elementos de corte para poder extraer a los heridos.

    Tras el operativo de emergencia, seis víctimas fueron trasladadas en ambulancias al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA). Una de ellas permanece en estado grave y recibe asistencia médica de alta complejidad, mientras que otras cuatro sufrieron lesiones de menor consideración.

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    En el lugar trabajaron efectivos de la Policía Bonaerense, Policía Científica, dos dotaciones de bomberos, personal de Tránsito Municipal, Defensa Civil y Prefectura Naval Argentina. Además, el tránsito hacia la zona de La Perla fue interrumpido mientras se realizaban las tareas de rescate y las pericias correspondientes.

    Un testigo que se encontraba en el centro de la ciudad registró imágenes minutos después del choque y las acercó a medios locales. Las filmaciones y los testimonios serán parte de la investigación que busca reconstruir la secuencia previa al despiste del colectivo.

    Fuente: Agencia DIB

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