Habló la madre de Mailén: "Creemos que hubo un tercer asesino"

Mailén fue hallada muerta debajo de un contenedor en Punta Cantera, en el sur de Mar del Plata.

María de los Ángeles Mariscal , la madre de Johana Mailén Antonich , la joven de 24 años asesinada en el complejo Punta Canteras en Mar del Plata , habló públicamente por primera vez del femicidio que conmueve a la ciudad: “Organizaron esto para matarla, creemos que hubo un tercer asesino” .

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Según contó la mujer en diálogo con La Capital , Mailén se separó del padre de su primera hija, que hoy tiene 6 años, y fue madre soltera nuevamente de la bebé de un año. En este marco, necesitaba trabajar para mantener a las niñas, por lo que pretendía conseguir un empleo fijo.

“Ella vivía en un terreno del barrio Las Heras con dos de sus hermanos y las hijas. Quería estudiar para ser maestra jardinera pero primero tenía que terminar el secundario, que le faltaba un año y estaba en eso. También había hecho un curso de manipulación alimenticia y hacía limpieza en la discoteca Luna, los sábados a la noche”, explicó Mariscal.

La mujer agregó: “En Facebook le enviaron una propuesta de trabajo del balneario, como que buscaban gente para el verano. Ella fue ahí engañada por estos dos ( por los detenidos, Agustín Nicolás Díaz Bartolomé y José Luis Aquino ), que organizaron todo para matarla. Nosotros intuimos que hubo un tercer asesino, pero no los conocemos ni a los dos detenidos ni al chofer de Uber que la llevó hasta ahí”.

Mariscal describió que, al momento de realizar el velorio, el cuerpo de su hija llevaba colocada “una gasa en la frente”. “Cuando se la levanté apenas, vi que del lado izquierdo para atrás tenía toda la cara rajada. Para mí alguien la atacó de atrás cuando ella se defendía de alguien de frente”, concluyó.

Marcha a Tribunales

La mujer estaba viajando desde Buenos Aires hacia Mar del Plata, tras enterarse de que Mailén había desaparecido, cuando sus otros hijos hallaron el cadáver en el balneario del sur de la ciudad.

La familia Antonich confirmó que mañana miércoles, en horas del mediodía, se llevará a cabo una marcha desde Independencia y Colón hasta Tribunales para reclamar justicia.

Fuente: Agencia DIB