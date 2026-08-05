El tiempo: sube a naranja la alerta por tormentas y se esperan vientos fuertes en toda la PBA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) actualizó el pronóstico que anticipa fuertes tormentas para este jueves y ráfagas de viento mayores a 75 kilómetros por hora en todo el territorio bonaerense y centro y litoral del país.

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La entidad emitió una alerta naranja por copiosas precipitaciones que alcanzará a todo el norte provincial y otra amarilla , que advierte sobre la ocurrencia de ráfagas de viento Pampero.

Una alerta amarilla previene sobre la ocurrencia de "posibles fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas" e insta a la población a mantenerse informada.

El nivel naranja implica el desarrollo de "fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente".

Ante estas inclemencias, el SMN recomienda:

Tormentas:

Evitá salir.

No saques la basura.

Limpiá desagües y sumideros.

Alejate de zonas inundables.

Cortá el suministro eléctrico si ingresa agua.

Vientos y ráfagas:

Evitá salir.

Retirá o asegurá objetos que puedan ser arrastrados por el viento, como macetas, sillas o toldos.

Cerrá y alejate de puertas y ventanas.

No te refugies debajo de marquesinas, carteles publicitarios, árboles o postes.

Tené precaución al conducir.

Se esperan tormentas y vientos fuertes en toda la provincia de Buenos Aires.

¿Qué es el Pampero?

El SMN define al Pampero como un viento frío y rafagoso que proviene del sur o sudoeste y se produce luego del pasaje de un frente frío.

Tal como su nombre lo indica, es característico de la región Pampeana en Argentina y de Uruguay. Su desarrollo, además de fuertes ráfagas de viento, produce un marcado descenso de temperatura.

Existen dos tipos de Pamperos:

Pampero Húmedo: cuando produce precipitaciones;

cuando produce precipitaciones; Pampero Seco (o sucio): no tiene humedad suficiente para generar lluvias y es común que esté acompañado de una tormenta de tierra en zonas áridas.

Descenso de temperaturas

Tras el paso de este temporal, de cara al fin de semana, se dará un fuerte descenso de las temperaturas, que volverán a mínimas cercanas a los 5 grados y máximas no mucho más elevadas que los 10 grados en territorio bonaerense.

5AGO |La formación de un sistema de baja presión sobre la región del Río de la Plata dejará tormentas a partir de la mañana del jueves 6/8/26



Un frente frío, de rápido desplazamiento y asociado a este sistema, avanzará desde la región central hacia el norte argentino pic.twitter.com/4Q56K24XZm — SMN Argentina (@SMN_Argentina) August 5, 2026

Según precisó el meteorólogo Leonardo De Benedictis en el sitio especializado Meteored, "se producirá una marcada rotación del viento al sector sur, con velocidades que podrán alcanzar entre 50 km/h y 70 km/h. Este cambio favorecerá el ingreso de una masa de aire mucho más fría y seca que estabilizará rápidamente las condiciones meteorológicas desde el viernes en prácticamente todo el país, dando paso además a un nuevo período con temperaturas bajas y probables heladas sobre amplios sectores del centro y norte argentino".

Fuente: Agencia DIB