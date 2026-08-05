miércoles 05 de agosto de 2026
5 de agosto de 2026 - 20:22

¡Te pasaste, Franco! Una maniobra de Colapinto fue la mejor de julio en Fórmula 1

El piloto de Pilar fue distinguido por el doble adelantamiento sobre Gasly y Lawson en el GP de Bélgica. Colapinto vuelve a las pistas el 23 de agosto en Países Bajos.

Por Agencia DIB
Franco Colapinto vio el hueco y aceleró, para superar a Gasly y Lawson en Bélgica.

Franco Colapinto vio el hueco y aceleró, para superar a Gasly y Lawson en Bélgica.

La Fórmula 1 regresa el domingo 23 de agosto con el Gran Premio de los Países Bajos. Mientras tanto, Franco Colapinto tiene mucho para festejar porque una maniobra suya fue elegida como el Mejor Adelantamiento del mes de julio, por encima de Max Verstappen y Lewis Hamilton, nada menos.

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El bonaerense de Pilar del equipo Alpine reunió el 56% de los votos en la encuesta oficial de la categoría que se conoció este miércoles gracias al increíble doble sobrepaso a Liam Lawson (Red Bull) y Pierre Gasly (Alpine) en una misma acción, durante el Gran Premio de Bélgica en Spa Francorchamps.

La maniobra de Colapinto fue espectacular en varios sentidos. Superó a dos rivales a la vez; uno de ellos, Gasly, su compañero en la escudería francesa; y finalmente, al pasarlos alcanzó el décimo lugar, el último que otorga puntos en la Fórmula 1.

Colapinto, por encima de Verstappen y Hamilton

El escolta fue Max Verstappen, por superar a Lewis Hamilton en el GP de Hungría (con el 37% de los votos). Mucho más lejos terminaron Lawson por su maniobra sobre Oscar Piastri, y Arvid Lindblad por un adelantamiento sobre Hamilton (ambos con el 3%). El último lugar también fue para Verstappen, cuando en Silverstone dejó atrás a su compañero Isack Hadjar (1%).

Es la segunda ocasión que Franco es reconocido como el Mejor Adelantamiento. En noviembre de 2024, cuando corría en Williams, fue distinguido por un sobrepaso al Aston Martin de Fernando Alonso en el circuito de Austin, Texas.

Fuente: Agencia DIB

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