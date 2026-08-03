Crimen de Johana Mailén: los dos detenidos se negaron a declarar

El lugar donde fue encontrado el cuerpo de Johana Mailén en Mar del Plata.

Los dos hombres detenidos por e l femicidio de Johana Mailén Antonich se negaron a declarar ante la Justicia y continuarán detenidos mientras avanza la investigación por el crimen de la joven de 24 años, cuyo cuerpo fue hallado durante la madrugada del domingo en un complejo de cabañas de Punta Canteras, en Mar del Plata.

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Los imputados, Agustín Nicolás Díaz Bartolomé, de 26 años, y José Luis Aquino, de 27, fueron trasladados a los Tribunales marplatenses para prestar declaración indagatoria ante el fiscal Carlos Russo, según informó La Capital. Ambos escucharon la imputación por el delito de femicidio, pero decidieron hacer uso de su derecho constitucional a no declarar, por lo que la audiencia concluyó sin que respondieran preguntas de la fiscalía.

Tras la indagatoria, los acusados regresaron a la Unidad Penal de Batán, donde permanecerán alojados mientras continúan las medidas de prueba ordenadas por el Ministerio Público Fiscal.

En paralelo, la Justicia dispuso el secreto de sumario por 48 horas para preservar el desarrollo de la investigación, que busca esclarecer cómo ocurrió el crimen y cuál fue la participación de cada uno de los detenidos.

Qué reveló la autopsia

Los primeros resultados de la autopsia establecieron que Antonich murió como consecuencia de una puñalada en la región cervical. La lesión comprometió la tráquea, provocó un shock hipovolémico y finalmente un paro cardíaco.

El examen forense descartó, en principio, lesiones de índole sexual en la zona genital. Sin embargo, el fiscal Russo mantiene abierta la hipótesis de una posible agresión sexual o de un intento de abuso, una línea investigativa que dependerá de los resultados de nuevas pericias y del análisis integral de la evidencia recolectada.

La falsa entrevista laboral

Uno de los principales ejes de la investigación apunta a reconstruir las horas previas al crimen.

Según pudo establecer la fiscalía, Johana Antonich había sido convocada a una supuesta entrevista laboral que fue coordinada a través de redes sociales. La joven llegó hasta el complejo de cabañas de Punta Canteras en un remís conducido por una persona conocida de la víctima.

El remisero declaró que permaneció algunos minutos en el lugar esperando que finalizara el encuentro, pero al creer que la joven había conseguido el trabajo decidió retirarse. Horas más tarde regresó para buscarla, aunque ya no pudo encontrarla.

Su desaparición motivó la desesperada búsqueda de familiares y allegados, quienes durante la madrugada del domingo llegaron al predio junto a efectivos policiales.

Las pruebas

La fiscalía trabaja ahora en la reconstrucción de los movimientos de la víctima y de los imputados antes y después del crimen.

Entre las medidas ordenadas se encuentra el análisis de las cámaras de seguridad del complejo de cabañas y de distintos sectores de Punta Canteras, con el objetivo de establecer la secuencia de los hechos.

Además, los investigadores buscarán recuperar y analizar las conversaciones mantenidas a través de redes sociales entre Antonich y quienes organizaron la supuesta entrevista laboral. El objetivo es determinar quiénes participaron de esos contactos, cómo se concretó la cita y qué mensajes fueron intercambiados antes del encuentro.

“El trabajo era raro pero necesitaba la plata”

Mientras familiares y amigos despedían los restos de Johana, su hermano Walter volvió a reclamar justicia y cuestionó el accionar policial durante las horas posteriores a la desaparición.

“Estamos shockeados, no podemos entenderlo”, expresó al recordar que Mailén buscaba trabajo para mantener a sus dos hijas. En ese contexto, reveló que horas antes del crimen la joven había intercambiado mensajes con una amiga y le confesó que la propuesta laboral le generaba desconfianza. “El trabajo era raro, pero necesitaba la plata”, aseguró que escribió la víctima.