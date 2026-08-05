Femicidio de Mailén Antonich: nuevas pruebas cambian la cronología y abren una pista sobre su entorno familiar

La investigación por el femicidio de Mailén Antonich , la joven de 24 años asesinada tras asistir a una falsa entrevista de trabajo en el Balneario Cero de Mar del Plata , sumó en las últimas horas nuevos elementos que modifican la reconstrucción de los hechos y abrieron una línea de investigación vinculada con su entorno familiar .

El principal cambio surgió a partir del análisis de las cámaras de seguridad realizado por la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) de la Policía bonaerense. Las imágenes muestran a Mailén dentro del predio el viernes 31 de julio, cerca de las 15 , y no el sábado 1° de agosto , como figuraba en la denuncia por averiguación de paradero presentada inicialmente en la Comisaría 16.

Según fuentes de la causa, en las grabaciones se observa a la joven caminando por el complejo mientras un hombre la sigue hasta que ambos desaparecen del campo visual de las cámaras. Ese constituye, hasta ahora, el último registro con vida de la víctima.

La reconstrucción posterior presenta un vacío, ya que las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) del municipio de General Pueyrredon , que podrían haber permitido seguir el recorrido de la joven fuera del balneario, no funcionaban al momento de los hechos.

Interrogantes

A partir de este hallazgo, el fiscal Carlos Russo, que había impuesto un secreto de sumario por 48 horas, volvió a tomar declaración a los familiares. En esa instancia, la madre de Mailén, María de los Ángeles Mariscal, aclaró que su hija había salido de su casa el viernes 31 de julio, una versión que coincidió con las imágenes obtenidas por los investigadores y permitió explicar la diferencia con la denuncia inicial.

Sin embargo, persisten interrogantes. Los investigadores todavía no encontraron el teléfono celular de Mailén ni lograron determinar qué ocurrió con el estado de WhatsApp que, según había informado la familia, mostraba una fotografía del ingreso al balneario el sábado 1° de agosto a las 17.04, un dato que no coincide con la nueva cronología reconstruida por la fiscalía.

También permanece bajo análisis el papel del conductor que trasladó a la joven hasta el balneario. El hombre se presentó espontáneamente ante la Policía acompañado por un abogado y quedó a disposición de la Justicia.

Nueva línea

En paralelo, la causa comenzó a profundizar una hipótesis que involucra al entorno familiar de la víctima. La pista surgió a partir de la declaración de Paula Daniela Vidal, excuñada de Mailén, quien aseguró que su madre, María Mercedes Vidal, mantuvo una conversación telefónica el jueves 30 de julio en la que habría dicho que pagaría cuando "terminara el trabajo" de matar tanto a Paula como a Mailén.

A raíz de ese testimonio, el fiscal Russo ordenó un allanamiento en una vivienda de la calle Labardén al 3300 de Mar del Plata. Durante el procedimiento, efectivos de la DDI secuestraron siete teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes para determinar si contienen información relevante para la investigación. Hasta el momento, la mujer no fue imputada ni pesa sobre ella ninguna medida restrictiva.

La hipótesis cobró mayor relevancia luego de que los investigadores confirmaran que Mailén había denunciado al padre de una de sus hijas por incumplimiento de la cuota alimentaria y verificaran la existencia de amenazas previas contra la joven. Además, establecieron un vínculo de cercanía entre la familia del padre de la hija mayor de la víctima y uno de los dos hombres detenidos por el crimen, un dato que ahora busca determinar si existió algún grado de planificación o la participación de otras personas.

“Organizaron esto para matarla”

Esta línea coincide con lo que la familia sostuvo desde el inicio de la investigación. "Organizaron esto para matarla. Ella fue ahí engañada", afirmó la madre de Mailén al insistir en que la supuesta entrevista laboral fue una maniobra para atraerla hasta el balneario donde finalmente fue asesinada.

Mientras tanto, Agustín Nicolás Díaz Bartolomé (26) y José Luis Aquino (27), los dos serenos detenidos por el femicidio, permanecen alojados a disposición de la Justicia mientras la investigación continúa para esclarecer las circunstancias del crimen y determinar si hubo más personas involucradas.

Fuente: Agencia DIB