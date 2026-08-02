Femicidio en Mar del Plata: hallaron muerta en la playa a una joven madre de dos hijas

Una joven de 24 años y madre de dos niñas de 1 y 6 años, fue hallada muerta en la madrugada del domingo en una playa del sur de Mar del Plata, con signos de golpes y heridas de arma blanca. El cuerpo estaba semienterrado debajo de un contenedor y envuelto en una sábana.
Luego del hallazgo del cadáver, la policía detuvo cerca del lugar a dos hombres que estaban quemando ropa de la víctima. Fueron identificados como Agustín Bartolomé Díaz (26) y José Luis Aquino (27), quienes fueron acusados provisoriamente por el asesinato, informó el diario La Capital.
Fue por un trabajo y encontró la muerte
La víctima, Johana Mailén Antonich, había sido contactada por Facebook con una supuesta propuesta laboral en la que le indicaron que debía presentarse en un establecimiento de la zona de Punta Mogotes y le solicitaron una fotografía para gestionar un carnet de ingreso, de acuerdo a Noticias Argentinas.
María, madre de la joven asesinada, aseguró que todo el proceso consistió en un engaño planificado para emboscar a su hija, que buscaba trabajo hace meses. “Le dijeron que fuera a un balneario que no existe, el Balneario Punta Mogotes Cero. La pasó a buscar un remisero que la llevó hasta el lugar. Ahí la estaban esperando unos hombres".
La mamá de Johana agregó: "Salió a buscar trabajo para darle de comer a sus hijas, comprar pañales para la más chiquita y llevarla al médico. Nada más que por eso".
La búsqueda de Johana
Como se había perdido contacto con la joven, el sábado a la tarde los familiares intentaron radicar la denuncia correspondiente, pero la policía no les tomó la declaración en la Comisaría 16 y les indicó que debían esperar. Una amiga de Johana reconstruyó el itinerario hasta Punta Mogotes, a través de los mensajes en la red social, lo que dio una pista para la búsqueda.
Pasada la medianoche, parientes de Johana y personal de la comisaría quinta llegaron hasta el balneario Punta Cantera y tras una breve recorrida vieron a dos hombres que prendían fuego en un tacho.
Cuando la policía se acercó a consultarlos, los dos salieron corriendo pero poco después fueron detenidos cuando intentaban esconderse debajo del parador Waikiki. Uno de ellos tenía la ropa manchada con sangre y ambos, rasguños en su rostro. Poco después, el hermano de Johana encontró el cuerpo, semienterrado debajo de un contenedor.
El fiscal Carlos Russo tiene a su cargo la investigación del femicidio.
Fuente: Agencia DIB