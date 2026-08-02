domingo 02 de agosto de 2026
2 de agosto de 2026 - 11:46

Femicidio en Mar del Plata: hallaron muerta en la playa a una joven madre de dos hijas

La víctima acudió a Punta Mogotes a una falsa propuesta laboral acordada en Facebook. Su hermano halló el cadáver en el sur de Mar del Plata. Hay dos detenidos.

Por Agencia DIB
Johana, la víctima del femicidio de Mar del Plata, tenía dos hijas de 6 y un año.

Johana, la víctima del femicidio de Mar del Plata, tenía dos hijas de 6 y un año.

Redes sociales

Una joven de 24 años y madre de dos niñas de 1 y 6 años, fue hallada muerta en la madrugada del domingo en una playa del sur de Mar del Plata, con signos de golpes y heridas de arma blanca. El cuerpo estaba semienterrado debajo de un contenedor y envuelto en una sábana.

Más noticias
El reclamo de los vecinos en Mar del Plata por la inseguridad. 

Realizaron un cacerolazo por la inseguridad en muchos barrios de Mar del Plata
Los Bomberos trabajan en el sitio del accidente, el cruce de la avenida Ayacucho con las vías, en Maipú.

El tren a Mar del Plata embistió a un auto en Maipú que intentó cruzar con las barreras bajas: un muerto

Luego del hallazgo del cadáver, la policía detuvo cerca del lugar a dos hombres que estaban quemando ropa de la víctima. Fueron identificados como Agustín Bartolomé Díaz (26) y José Luis Aquino (27), quienes fueron acusados provisoriamente por el asesinato, informó el diario La Capital.

Fue por un trabajo y encontró la muerte

La víctima, Johana Mailén Antonich, había sido contactada por Facebook con una supuesta propuesta laboral en la que le indicaron que debía presentarse en un establecimiento de la zona de Punta Mogotes y le solicitaron una fotografía para gestionar un carnet de ingreso, de acuerdo a Noticias Argentinas.

María, madre de la joven asesinada, aseguró que todo el proceso consistió en un engaño planificado para emboscar a su hija, que buscaba trabajo hace meses. “Le dijeron que fuera a un balneario que no existe, el Balneario Punta Mogotes Cero. La pasó a buscar un remisero que la llevó hasta el lugar. Ahí la estaban esperando unos hombres".

La mamá de Johana agregó: "Salió a buscar trabajo para darle de comer a sus hijas, comprar pañales para la más chiquita y llevarla al médico. Nada más que por eso".

La búsqueda de Johana

Como se había perdido contacto con la joven, el sábado a la tarde los familiares intentaron radicar la denuncia correspondiente, pero la policía no les tomó la declaración en la Comisaría 16 y les indicó que debían esperar. Una amiga de Johana reconstruyó el itinerario hasta Punta Mogotes, a través de los mensajes en la red social, lo que dio una pista para la búsqueda.

Pasada la medianoche, parientes de Johana y personal de la comisaría quinta llegaron hasta el balneario Punta Cantera y tras una breve recorrida vieron a dos hombres que prendían fuego en un tacho.

Cuando la policía se acercó a consultarlos, los dos salieron corriendo pero poco después fueron detenidos cuando intentaban esconderse debajo del parador Waikiki. Uno de ellos tenía la ropa manchada con sangre y ambos, rasguños en su rostro. Poco después, el hermano de Johana encontró el cuerpo, semienterrado debajo de un contenedor.

El fiscal Carlos Russo tiene a su cargo la investigación del femicidio.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Realizaron un cacerolazo por la inseguridad en muchos barrios de Mar del Plata

El tren a Mar del Plata embistió a un auto en Maipú que intentó cruzar con las barreras bajas: un muerto

"Te va a pasar algo": el empleado del geriátrico detenido por maltrato amenazó a una compañera

Llega Arena Mar del Plata, el microestadio multipropósito que tanto necesitaba la ciudad

Rastrillaron las playas de La Perla tras el hallazgo de un brazo seccionado

Mar del Plata: echan e imputan por lesiones graves al cuidador de un geriátrico que agredió a dos ancianas

Encontró a "Dibu" Martínez encajado con su camioneta en el campo, lo ayudó a salir y le quedó la anécdota de su vida

IDEA presentó su Coloquio 2026 en Mar del Plata, que tendrá como invitados a Milei y "Toto" Caputo

Investigan la muerte de un enfermero en el HIGA de Mar del Plata: tenía una jeringa clavada en el vientre

La Provincia advierte sobre la suba del desempleo: las regiones más afectadas

Tu comentario

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Faustino Oro fue la atracción principal en el Museo de Arte de Tigre en la Semana Internacional del Ajedrez.

Tigre: Faustino Oro, el Gran Maestro de 12 años, disputó 25 partidas de ajedrez simultáneas