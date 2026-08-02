Femicidio en Mar del Plata: hallaron muerta en la playa a una joven madre de dos hijas

Johana, la víctima del femicidio de Mar del Plata, tenía dos hijas de 6 y un año.

Una joven de 24 años y madre de dos niñas de 1 y 6 años , fue hallada muerta en la madrugada del domingo en una playa del sur de Mar del Plata , con signos de golpes y heridas de arma blanca. El cuerpo estaba semienterrado debajo de un contenedor y envuelto en una sábana.

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Luego del hallazgo del cadáver, la policía detuvo cerca del lugar a dos hombres que estaban quemando ropa de la víctima . Fueron identificados como Agustín Bartolomé Díaz (26) y José Luis Aquino (27), quienes fueron acusados provisoriamente por el asesinato, informó el diario La Capital.

La víctima, Johana Mailén Antonich , había sido contactada por Facebook con una supuesta propuesta laboral en la que le indicaron que debía presentarse en un establecimiento de la zona de Punta Mogotes y le solicitaron una fotografía para gestionar un carnet de ingreso, de acuerdo a Noticias Argentinas.

María, madre de la joven asesinada, aseguró que todo el proceso consistió en un engaño planificado para emboscar a su hija, que buscaba trabajo hace meses. “ Le dijeron que fuera a un balneario que no existe, el Balneario Punta Mogotes Cero . La pasó a buscar un remisero que la llevó hasta el lugar. Ahí la estaban esperando unos hombres".

La mamá de Johana agregó: "Salió a buscar trabajo para darle de comer a sus hijas, comprar pañales para la más chiquita y llevarla al médico. Nada más que por eso".

La búsqueda de Johana

Como se había perdido contacto con la joven, el sábado a la tarde los familiares intentaron radicar la denuncia correspondiente, pero la policía no les tomó la declaración en la Comisaría 16 y les indicó que debían esperar. Una amiga de Johana reconstruyó el itinerario hasta Punta Mogotes, a través de los mensajes en la red social, lo que dio una pista para la búsqueda.

Pasada la medianoche, parientes de Johana y personal de la comisaría quinta llegaron hasta el balneario Punta Cantera y tras una breve recorrida vieron a dos hombres que prendían fuego en un tacho.

Cuando la policía se acercó a consultarlos, los dos salieron corriendo pero poco después fueron detenidos cuando intentaban esconderse debajo del parador Waikiki. Uno de ellos tenía la ropa manchada con sangre y ambos, rasguños en su rostro. Poco después, el hermano de Johana encontró el cuerpo, semienterrado debajo de un contenedor.

El fiscal Carlos Russo tiene a su cargo la investigación del femicidio.

Fuente: Agencia DIB