miércoles 05 de agosto de 2026
5 de agosto de 2026 - 19:23

Femicidio de Mailén Antonich: nueva pista pone el foco en la hipótesis de la emboscada

Con el dato aportado por una declaración testimonial, se realizó un allanamiento en la casa de la exsuegra de la víctima. Además, se modificó la cronología del caso tras el análisis de imágenes de cámaras de seguridad.

Diarios Bonaerenses | Ana Roche
Por Ana Roche
Johana Mailén Antonich (24) fue asesinada en Mar del Plata, al asistir a una supuesta entrevista laboral.&nbsp;

Johana Mailén Antonich (24) fue asesinada en Mar del Plata, al asistir a una supuesta entrevista laboral. 

La investigación por el femicidio de Mailén Antonich dio un nuevo giro en las últimas horas, a partir del análisis de las cámaras de seguridad del lugar donde fue encontrado su cuerpo y de una pista que llevó a los investigadores hasta el entorno familiar de la joven asesinada en Mar del Plata. Con ese nuevo dato se ordenó un allanamiento y se dictó, nuevamente, el secreto de sumario.

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Las imágenes peritadas determinaron que Mailén estuvo en las cercanías del Balneario Cero de Mar del Plata el viernes 31 de julio alrededor de las 15 y no el sábado 1º de agosto, como había quedado asentado en la denuncia que presentó la familia en la Comisaría 16. Ese sería, hasta el momento, el último registro de la joven con vida.

Según lo que se pudo visualizar en los videos captados por las cámaras de seguridad del interior del complejo, la joven era perseguida por un hombre, pero debido a que un equipo de aparatos de monitoreo municipales no funcionaban, no se pudo determinar qué ocurrió después.

La principal hipótesis que ahora procura establecer la fiscalía es si Mailén fue víctima de una emboscada planificada y si su llegada al balneario Punta Cantera formó parte de una maniobra para llevarla hasta allí para matarla, con la excusa de la presunta entrevista laboral a la que iba a presentarse.

El fiscal Carlos Russo, quien lleva la investigación, dispuso la extensión por otras 24 horas del secreto de sumario, mientras se realizan distintas medidas de prueba destinadas a reconstruir las últimas horas de la joven, determinar quiénes tuvieron contacto con ella y establecer qué ocurrió después de su llegada al Balneario Cero, ubicado entre Punta Mogotes y el Parador Waikiki.

¿Crimen por encargo?

Además de la modificación en la reconstrucción del caso y la cronología del crimen tras el análisis de las cámaras de seguridad, otra pista llevó a la fiscalía hacia el entorno familiar de la víctima. Una declaración testimonial habría revelado una conversación mantenida el jueves previo referida a un supuesto crimen por encargo.

Según trascendió, el testimonio de Paula Daniela Vidal, excuñada de Mailén, dio cuenta de la existencia de una supuesta conversación telefónica que mantuvo su madre y exsuegra de la víctima, María Mercedes Vidal, con un hombre, el pasado jueves 30 de julio. Su hijo menor habría escuchado a su abuela decir que "le iba a pagar cuando termine el trabajo" de matar a Mailén.

Allanamiento

A partir de esa información, el fiscal Russo ordenó un allanamiento en una vivienda ubicada en la calle Labardén al 3.300, perteneciente a la exsuegra de la joven. Durante el procedimiento, personal de la DDI Mar del Plata secuestró siete teléfonos celulares, que ahora serán sometidos a peritajes para determinar si contienen comunicaciones, mensajes o cualquier otro elemento que pueda aportar información sobre el crimen.

María Mercedes Vidal no quedó detenida, ni pesa por el momento ninguna medida restrictiva sobre ella. La Justicia busca establecer, en cambio, si el contenido de los teléfonos puede confirmar o descartar la información aportada por la testigo.

Con esta nueva pista, los investigadores buscan establecer algún nexo con los dos hombres que permanecen detenidos por el femicidio: Agustín Nicolás Díaz Bartolomé (26) y José Luis Aquino (27).

Según trascendió, Mailén había denunciado al padre de una de sus hijas por un conflicto relacionado con el incumplimiento de la cuota alimentaria y también existían antecedentes de amenazas hacia la joven. Además, el ex tendrían algún tipo de relación con los apresados, que aún no fue totalmente establecida.

Los dos detenidos continúan alojados en la Unidad Penal N° 44 de Batán y, hasta el momento, se negaron a declarar ante el fiscal Russo.

Mailén, de 24 años y madre de dos hijas, había salido de su casa el viernes. La denuncia inicial de la familia había planteado otra cronología, pero las imágenes obtenidas posteriormente permitieron confirmar que la joven estuvo en el complejo al que asistió por una entrevista laboral ese mismo viernes por la tarde.

El cuerpo de Mailén fue encontrado durante la madrugada del domingo, semienterrado junto a un contenedor utilizado como oficina en el predio del balneario. La autopsia determinó que había recibido una puñalada mortal en el cuello, además de otras lesiones, y que el crimen se había producido entre la noche del viernes y la madrugada del sábado.

Fuente: Agencia DIB

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