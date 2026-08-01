El tren a Mar del Plata embistió a un auto en Maipú que intentó cruzar con las barreras bajas: un muerto

Los Bomberos trabajan en el sitio del accidente, el cruce de la avenida Ayacucho con las vías, en Maipú.

La formación ferroviaria que salió este viernes de Constitución a Mar del Plata colisionó con un auto en el paso a nivel de la avenida Ayacucho de la localidad de Maipú . Como consecuencia del siniestro, falleció el conductor del vehículo , un vecino de la localidad que era el único ocupante.

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El hecho ocurrió cerca de las 18.25 horas. En ese momento, según Semana Maipuense , el tren 305 embistió a la altura de la calle Ayacucho, sobre el kilómetro 270 , a un Fiat Uno cuyo conductor intentó cruzar las vías en circunstancias que son motivo de investigación. Las barreras automáticas, según se comprobó, estaban bajas .

El único ocupante del auto, un hombre mayor de edad identificado como Miguel Garcilazo , de 75 años, fue despedido en el impacto y falleció en el acto.

Efectivos de la Policía Científica y Bomberos de Maipú se hicieron presentes en el lugar. El cuerpo fue trasladado a la morgue.

El conductor del tren, Lucas Movillo, quedó imputado por lo ocurrido. La carátula se denomina "Averiguación de ilicito" e interviene la Fiscalía Federal de Dolores.

Tras la colisión, la formación ferroviaria permaneció detenida en medio del temporal que afectaba a la zona, y recién retomó su camino a las 21.30.

Fuente: Agencia DIB