El tren a Mar del Plata embistió a un auto en Maipú que intentó cruzar con las barreras bajas: un muerto

La formación ferroviaria que salió este viernes de Constitución a Mar del Plata colisionó con un auto en el paso a nivel de la avenida Ayacucho de la localidad de Maipú. Como consecuencia del siniestro, falleció el conductor del vehículo, un vecino de la localidad que era el único ocupante.
El hecho ocurrió cerca de las 18.25 horas. En ese momento, según Semana Maipuense, el tren 305 embistió a la altura de la calle Ayacucho, sobre el kilómetro 270, a un Fiat Uno cuyo conductor intentó cruzar las vías en circunstancias que son motivo de investigación. Las barreras automáticas, según se comprobó, estaban bajas.
Despedido
El único ocupante del auto, un hombre mayor de edad identificado como Miguel Garcilazo, de 75 años, fue despedido en el impacto y falleció en el acto.
Efectivos de la Policía Científica y Bomberos de Maipú se hicieron presentes en el lugar. El cuerpo fue trasladado a la morgue.
El conductor del tren, Lucas Movillo, quedó imputado por lo ocurrido. La carátula se denomina "Averiguación de ilicito" e interviene la Fiscalía Federal de Dolores.
Tras la colisión, la formación ferroviaria permaneció detenida en medio del temporal que afectaba a la zona, y recién retomó su camino a las 21.30.
Fuente: Agencia DIB