"Se está haciendo unos chequeos": la familia del Indio Solari desmintió que haya sufrido un ACV

Carlos "Indio" Solari en la Biblioteca Nacional. (Ministerio de Cultura de la Nación/Archivo)

La familia del Indio Solari desmintió este jueves las versiones que indicaban que el músico había sufrido un accidente cerebrovascular (ACV) y aclaró que su presencia en un sanatorio porteño se debió a estudios vinculados con la enfermedad de Parkinson que padece desde hace años.

La información comenzó a circular luego de que el periodista Ángel De Brito difundiera que el excantante de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota había sido internado tras un supuesto ACV. Sin embargo, allegados al artista salieron rápidamente a desmentir esa versión.

“Queremos desmentir la noticia que se ha echado a rodar irresponsablemente, respecto de que el Indio tuvo un ACV. La única verdad es que se está haciendo una serie de chequeos de rigor, por indicación médica, y que su salud está estable ”, afirmaron los familiares de Carlos Solari en las cuentas oficiales de sus redes sociales.

“Gracias por la preocupación. Lamentamos el susto innecesario, en un día donde la atención debería estar puesta en otro lado ”, en referencia a la discusión por la reforma laboral y el paro de la CGT.

Parkinson

Solari padece de la enfermedad de Parkinson, un trastorno neurodegenerativo que hizo público en 2016 durante uno de sus últimos shows. Desde entonces, su estado de salud ha sido seguido de cerca por sus fanáticos.

El avance de esta afección lo llevó a alejarse de los escenarios tras su última presentación en 2017 en Olavarría.

Los estudios médicos forman parte de los controles habituales vinculados con la enfermedad que atraviesa desde hace años.

