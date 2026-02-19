jueves 19 de febrero de 2026
19 de febrero de 2026 - 14:39

"Se está haciendo unos chequeos": la familia del Indio Solari desmintió que haya sufrido un ACV

Tras la circulación viral de la falsa noticia, la familia aseguró que el músico “se está haciendo una serie de chequeos de rigor, por indicación médica, y que su salud está estable”.

Por Agencia DIB
Carlos Indio Solari en la Biblioteca Nacional. (Ministerio de Cultura de la Nación/Archivo)
Carlos "Indio" Solari en la Biblioteca Nacional. (Ministerio de Cultura de la Nación/Archivo)

La familia del Indio Solari desmintió este jueves las versiones que indicaban que el músico había sufrido un accidente cerebrovascular (ACV) y aclaró que su presencia en un sanatorio porteño se debió a estudios vinculados con la enfermedad de Parkinson que padece desde hace años.

Más noticias
Condenado a 8 años de prisión en Bahía Blanca.

Bahía Blanca: 8 años de prisión por amenazar a su ex y prender fuego la casa donde la mujer vivía con su hijo
La vacunación infantil, clave para la salud. 

Qué vacunas necesitan tener los alumnos antes del inicio de clases en PBA

La información comenzó a circular luego de que el periodista Ángel De Brito difundiera que el excantante de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota había sido internado tras un supuesto ACV. Sin embargo, allegados al artista salieron rápidamente a desmentir esa versión.

“Queremos desmentir la noticia que se ha echado a rodar irresponsablemente, respecto de que el Indio tuvo un ACV. La única verdad es que se está haciendo una serie de chequeos de rigor, por indicación médica, y que su salud está estable”, afirmaron los familiares de Carlos Solari en las cuentas oficiales de sus redes sociales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Indio_Solari_ok/status/2024493910546878763?s=20&partner=&hide_thread=false

“Gracias por la preocupación. Lamentamos el susto innecesario, en un día donde la atención debería estar puesta en otro lado”, en referencia a la discusión por la reforma laboral y el paro de la CGT.

Parkinson

Solari padece de la enfermedad de Parkinson, un trastorno neurodegenerativo que hizo público en 2016 durante uno de sus últimos shows. Desde entonces, su estado de salud ha sido seguido de cerca por sus fanáticos.

El avance de esta afección lo llevó a alejarse de los escenarios tras su última presentación en 2017 en Olavarría.

Los estudios médicos forman parte de los controles habituales vinculados con la enfermedad que atraviesa desde hace años.

Fuente: Agencia DIB

Temas
Ver más

Bahía Blanca: 8 años de prisión por amenazar a su ex y prender fuego la casa donde la mujer vivía con su hijo

Qué vacunas necesitan tener los alumnos antes del inicio de clases en PBA

Tembló Mar del Plata: un sismo de 4,9 puntos sorprendió a vecinos y turistas

Villa Gesell: otra chica pelea por su vida tras un accidente con un UTV

La Anmat prohibió un aceite de oliva que simulaba ser de una reconocida marca

Cómo tramitar el nuevo ejemplar de DNI y quién debe hacerlo

Aerolíneas Argentinas cancela 255 vuelos por el paro de la CGT

Trabajadores de Fate protestan en la Panamericana tras el cierre de la empresa

Reclamo ambiental en San Nicolás por emanaciones del relleno sanitario

Junín: intentó matar a su pareja de un disparo en la cabeza, delante de sus hijos

Tu comentario

LO QUE SE LEE AHORA
Susto y asombro en Mar del Plata y la región por un sismo.

Tembló Mar del Plata: un sismo de 4,9 puntos sorprendió a vecinos y turistas

Las Más Leídas

Te Puede Interesar

Condenado a 8 años de prisión en Bahía Blanca.

Bahía Blanca: 8 años de prisión por amenazar a su ex y prender fuego la casa donde la mujer vivía con su hijo

Por  Agencia DIB