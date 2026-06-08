El legado: la familia dio a conocer una última voluntad del Indio Solari

El Indio es memoria y bandera. NA Seguidores del Indio Solari lo recuerdan en Plaza de Mayo. DIB | Gentileza Gabriela Metayer La muerte del Indio Solari marca el final simbólico de uno de los fenómenos sociales más extraordinarios que produjo el país en democracia. NA El multitudinario adiós al Indio Solari en Avellaneda. El gobernador Axel Kicillof remarcó que miles de fans despiden en tranquilidad al Indio Solari en Avellaneda.

A poco de que se cerraran las puertas del Polideportivo José María Gatica en Villa Domínico, la familia del Indio Solari publicó un comunicado en el que expresó su agradecimiento a quienes organizaron el velatorio y a los miles de fanáticos que se acercaron a Avellaneda a despedir al cantante y exlíder de Patricio Rey y los Redonditos de Ricota.

En un sentido texto, sus allegados más cercanos, su esposa y su hijo, dieron conocer lo que, a su criterio, se entiende como una última voluntad del querido y venerado músico.

"Gracias a todos los que hicieron este esfuerzo: tanto los que se acercaron y los que lloraron donde los sorprendió la pena, como las toneladas de muchachos y muchachas que hicieron posible y formaron parte de la organización descomunal que supuso esta despedida, en tiempo récord. Él nos anticipó que las despedidas son estos dolores dulces. Lo que no nos avisó fue que dolores dulces como estos iban a durar toda nuestra vida", expresó el texto.

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Y al final agregó las líneas que dan cuenta de un legado que los fanáticos van a llevar como bandera: "Como no podía ser de otro modo, pensó en todo antes de irse. Y por eso dejó encendido el equipo Marshall de su guitarra y el equipo de sonido donde escuchaba las canciones en las que trabajaba. Nos sugirió, así, que la música debía seguir sonando, más allá de lo que ocurriese. Hagamos eso. Que su música no pare nunca más", concluyó. Fuente: Agencia DIB

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