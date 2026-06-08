lunes 08 de junio de 2026
8 de junio de 2026 - 13:05

El Indio Solari copó Spotify Argentina: 8 temas entre los 10 primeros

Además, entre los primeros 20 de la plataforma sueca en nuestro país, 15 son del Indio Solari. En el top ten solo lograron "colarse" el platense Lauta y los coreanos BTS.

Por Agencia DIB
Los temas del Indio Solari, más presentes que nunca en las plataformas digitales.

Los temas del Indio Solari, más presentes que nunca en las plataformas digitales.

La muerte del Indio Solari hizo que millones de personas buscaran sus temas en Spotify. Y en un fenómeno inédito, entre los diez temas más escuchados en nuestro país, ocho son del ídolo que murió el viernes 5, tanto con Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota como con Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

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Este lunes, el podio de las canciones más reproducidas en la plataforma sueca lo conforman “Ji, ji, ji”, “Un ángel para tu soledad” y “Un poco de amor francés”. Además, entre los primeros veinte temas hay quince del Indio, y entre los 50, suman 29 de su autoría.

En el top 10 sólo lograron colarse en el quinto puesto el platense Lauta con "Puñaladas" -en colaboración con el dúo chileno Amigo de Artistas y Tote- y el grupo k-pop coreano BTS, en el noveno, con su tema “Swim”.

Los otros temas del Indio entre los diez primeros son "La bestia pop" (4), "Vencedores vencidos" (6), "Esa estrella era mi lujo" (7), "Todo un palo" (8); y "Tarea fina" (10).

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Fuente: Agencia DIB

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