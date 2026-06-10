Estrenos con lo último (y todo) de Steven Spielberg y filmes con el Indio Solari

Entre los estrenos, se destaca "El día de la revelación", de Steven Spielberg.

La Plata: encontraron muerta a una mujer en una carnicería e investigan qué ocurrió

Estrenos con "Cabo de Miedo", el juicio a Michael Jackson, Maradona, Messi y Scaloni

Dominik Moll dirige este estreno reciente, drama de fondo social y político, con Léa Drucker y Jonathan Turnbull, en el que una investigadora policial de Asuntos Internos intenta esclarecer la grave lesión sufrida por un manifestante durante las protestas de los "chalecos amarillos" , en una pesquisa que expone contradicciones y silencios del sistema.

Sobria y tensa, remite inevitablemente al caso del fotógrafo argentino Pablo Grillo al indagar responsabilidades frente a la violencia estatal.

Embed - Caso 137 - Tráiler subtitulado en español

"Hombre a Medias"

(“Half Man”, Gran Bretaña/2026) Miniserie de 6 episodios. Max

Con Richard Gadd, junto a Jamie Bell y Ruaridh Mollica, explora durante varias décadas una amistad marcada por afectos profundos, heridas emocionales y las dificultades para expresar aquello que más duele.

Su mayor acierto es la honestidad con la que aborda los vínculos masculinos, evitando lugares comunes y construyendo un drama intenso, sensible y emocionalmente perdurable.

En síntesis: Sensible, intensa, conmovedora.

Embed - Hombre a medias ( 2026 ) Trailer Miniserie - Español Latino

"Balearic"

(España-Francia/2025) Filmin

Ion de Sosa dirige esta producción en la que unas vacaciones derivan en una inquietante situación de encierro.

Con pocos elementos, la historia convierte lo cotidiano en una amenaza creciente y apuesta al clima y la sugestión antes que al golpe de efecto.

En síntesis: Encierro, misterio, tensión.

Embed - BALEARIC - TRÁILER OFICIAL (HD)

"Atasco"

(España/2025) Temp. 4 Prime Video

Rodrigo Sopeña dirige la serie con Marta Hazas y Gorka Otxoa que vuelve a convertir un monumental embotellamiento en el punto de partida de historias breves, disparatadas y humanas, donde el azar altera planes, relaciones y destinos con una mezcla constante de humor que recuerdan a "La autopista Sur", de Julio Cortázar

La fórmula conserva frescura gracias a su ritmo ágil y a la variedad de situaciones, sin buscar grandes profundidades, metáfora eficaz de una sociedad acelerada, donde todos parecen correr sin saber hacia dónde.

En síntesis: Divertida, coral, ingeniosa.

Embed - Atasco - Tráiler Oficial | Prime Video España

"El testigo"

(“The Witness”, Gran Bretaña/2026) Miniserie de 3 episodios. Netflix

Con Alex Winckler en la dirección, aborda las secuelas de un crimen real a través de la mirada de quienes quedaron marcados para siempre por la tragedia, explorando el peso de la pérdida, la exposición pública y la búsqueda de respuestas.

Se destaca por su tono contenido y su solidez interpretativa, con la dimensión humana de los hechos por encima del impacto policial.

En síntesis: Sobria, conmovedora, intensa.

Embed - El Testigo (2026) The Witness - HD Trailer Oficial Audio Español Latino - Miniserie - Cirmen/Real

"My Adventures With Superman"

(EE.UU./2026) Temporada 3. Max

Jake Wyatt impulsa para DC una aventura animada de gran energía, donde la acción y la emoción avanzan con la misma velocidad que su héroe. Un relato luminoso, ágil y muy entretenido.

Nuevos desafíos elevan la apuesta y enriquecen un universo que sigue creciendo sin perder frescura ni encanto.

En síntesis: Dinamismo, heroísmo, diversión.

Embed - Mis Aventuras Con Superman Temporada 3 | Trailer Oficial | HBO Max

Estrenos en cine

"El día de la revelación"

(“Disclosure Day”, EE.UU./2026)

Steven Spielberg dirige una nueva obra de sci-fi con su actor fetiche Tom Hanks, Emily Blunt y Mark Ruffalo. La trama sigue a un agente del FBI que, tras un golpe personal, se adentra en una conspiración internacional para desentrañar una verdad (acerca de vida extraterrestre) escondida durante 80 años y que compromete el destino de la humanidad para hacerse una pregunta crucial: y si aquello que oficialmente se suponía conspiranoia era cierto?

La mano firme de su veterano autor propone evocar a "Encuentros cercanos del tercer tipo" en un viaje de intriga por mundos fantásticos pero aún así tangibles, un subrayado recurrente en su extensa filmografía. Uno de los más esperados estrenos del año.

En síntesis: Intriga, acción, verdad.

Embed - El día de la revelación – Tráiler Oficial 3 (SUB)

"Familia"

(Italia/2025)

Francesco Costabile dirige un drama intenso y descarnado acerca de un joven de la extrema derecha y la relación con su padre, que observa las heridas del pasado sin concesiones ni golpes bajos. Con sensibilidad y firmeza, explora vínculos marcados por el dolor y la ausencia.

Las emociones afloran con una fuerza contenida que evita el exceso y potencia cada escena.

En síntesis: Crudeza, humanidad, intensidad.

Embed - FAMILIA - trailer subs español.

También se estrenan en cine

Esta semana tenemos la producción independiente argentina "Conociendo la raíz" (2025), de Micaela Viviani y Hugo Meyer, acerca de tres adolescentes bonaerenses y un concurso artístico que les da la posibilidad de enfrentar los mandatos de su entorno; el drama musical "Letras Robadas" (“Poder Ballad”, EE.UU./2025) de John Carney; y "Las 100 noches del deseo" (“100 Nights of Hero”, EE.UU./2025), de Julia Jackman, inspirada en la novela gráfica "Las cien noches de Hero" de Isabel Greenberg, que a su tiempo aggiorno el clásico "Las mil y una noches".

Películas y documentales con el ídolo

Indio nuestro que estás en el cine

indio rs

Desde el viernes último, el duelo por la partida de Carlos "El Indio" Solari, un autopercibido como amante del cine fuera del mainstream, se encuentra en el top del periodismo local. Más allá de un sinfín de anécdotas que recorrieron los portales de noticias, hay una muy singular para recortar: los productos audiovisuales que lo incluyen, siempre como figura emblemática.. En ese listado compacto, más allá de una infinidad de clips y entrevistas más recientes cinco curiosidades pueden verse en YouTube.

"Ciclo de cielo sobre viento"

(1976)

Este cortometraje experimental en Super 8 de Guillermo Beilinson combina ciencia ficción, simbolismo y mirada contracultural. Ambientado en un mundo alterado por una catástrofe, constituye además uno de los primeros registros audiovisuales vinculados al universo creativo de Indio Solari y Skay.

Embed - "Ciclo de cielo sobre viento" (1976) - El film que dio vida a Los Redondos

"Piedra que late"

(2013)

Dirigido por Julio Leiva, retrata el fenómeno social y cultural que rodea a Solari a través del recital de Tandil de 2011, muestra el viaje, la pasión y el sentido de pertenencia de miles de seguidores, convirtiendo un concierto en una experiencia colectiva única.

Embed - Piedra Que Late - Documental Completo - Oficial

"Tsunami: un océano de gente"

(2016)

Julio Leiva y Maximiliano Díaz exploran al artista desde una mirada íntima. A través de una extensa conversación con el músico e imágenes de sus multitudinarios recitales, el documental revela al hombre detrás de uno de los mayores mitos del rock argentino.

Embed - Tsunami: Un océano de gente | INDIO SOLARI

"Stud Free Pub"

(2020)

Curioso documental de Ariel Tupo Raiman acerca de un boliche de la década del 80 donde se presentaron muchas de las figuras y bandas del rock nacional entre ellas Patricio Rey con el Indio Solari que aparece entre los muchos entrevistados

Embed - Stud Free Pub, una buena historia (trailer)

"Con los puños en alto"

(2022)

El documental reconstruye los quince primeros años de Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado.

Embed - Con los Puños en Alto

El personaje de la semana

Steven Spielberg: el director que acompañó nuestras vidas

Spierlberg rs Steven Spielberg, 55 años de gran cine.

Hay directores exitosos. Hay directores legendarios. Y después está Steven Spielberg (79), un hombre que logró algo mucho más difícil: convertir su apellido en una emoción.

Durante más de medio siglo, Spielberg no sólo filmó películas. Fabricó recuerdos. Generaciones enteras aprendieron a maravillarse, a asustarse, a llorar y a soñar frente a una pantalla gracias a historias que llevaban su firma. Lo extraordinario es que nunca perteneció a un único género. Dominó a todos. La aventura, la ciencia ficción, el drama histórico, el bélico, la fantasía, el musical y hasta el thriller político.

Nacido en Cincinnati en 1946, comenzó filmando cortometrajes caseros con una cámara de 8 milímetros. Lo que parecía el pasatiempo de un adolescente inquieto terminó convirtiéndose en una de las carreras más importantes de la historia del cine

Embed - "Duel / El Diablo sobre ruedas / Reto a muerte" (TV - 1971) Trailer original

Su primer gran golpe fue “Reto a muerte” ("Duel", 1971), una telefilm estrenado en salas que todavía hoy se estudia en escuelas de cine por su magistral -y económico- manejo de la tensión.

Pero el mundo conoció verdaderamente su nombre cuando estrenó “Tiburón” (“Jaws”, 1975, disponible para alquiler digital). Aquella historia sobre un gigantesco tiburón blanco que recuerda a "Un enemigo del pueblo" de Ibsen, no sólo aterrorizó a millones de espectadores: cambió para siempre la industria cinematográfica y dio nacimiento al concepto moderno de blockbuster. A partir de allí ya no hubo marcha atrás.

Embed - Tiburón | Tráiler Oficial (Subtitulado) | Cinemex

Llegaron entonces “Encuentros cercanos del tercer tipo” (1977), una de las más fascinantes historias sobre visitantes extraterrestres, se rompió moldes.

Embed - Encuentros Cercanos del Tercer Tipo Trailer Subtitulado

En “1941” (1979) se metió en la Segunda Guerra Mundial.

Embed - 1941 (1979) trailer subtitulado español

Luego dio a luz un héroe inmortal del cine popular: Indiana Jones. Con "Cazadores del arca perdida” (1981, Disney+), Spielberg y George Lucas crearon una aventura perfecta que aún hoy sigue siendo imitada.

Embed - INDIANA JONES Y LOS CAZADORES DEL ARCA PERDIDA | Trailer Oficial | Paramount Movies

Un año después apareció otra obra maestra: “E.T., el extraterrestre” (1982, Netflix). La historia de amistad entre un niño y un visitante del espacio se convirtió en un fenómeno cultural que trascendió generaciones.

Embed - E.T. El Extraterrestre - Trailer 40 aniversario

La década siguiente confirmó que no era simplemente un gran entretenedor. Dirigió “El color púrpura” (1985), “El imperio del sol” (1987) e “Indiana Jones y la última cruzada” (1989, Disney+). Y cuando parecía haberlo logrado todo, sorprendió nuevamente.

Embed - EL IMPERIO DEL SOL 1987 trailer subtitulado

El año 1993 fue probablemente el más extraordinario de toda su carrera. En pocos meses estrenó “Jurassic Park” (1993, Netflix) y “La lista de Schindler” (1993, Max).

Embed - Jurassic Park Official Trailer #1 - Steven Spielberg Movie (1993) HD

Una revolucionó los efectos visuales y devolvió los dinosaurios a la vida. La otra enfrentó al público con el Holocausto, uno de los episodios más oscuros de la historia humana. Pocas veces un director mostró semejante amplitud artística en un mismo año.

Embed - LA LISTA DE SCHINDLER TRAILER OFICIAL DE ANIVERSARIO SUBTITULADO AL ESPAÑOL

Después llegaron “Amistad” (1997), “Rescatando al soldado Ryan” (1998, Paramount+), considerada por muchos la película bélica definitiva; “A.I. Inteligencia Artificial” (2001) y “Atrápame si puedes” (2002, Netflix).

Embed - Trailer Rescatando al soldado Ryan

La lista sigue con “La terminal” (2004); “Munich” (2005); “Lincoln” (2012); “Puente de espías” (2015); “The Post” (2017); “Ready Player One” (2018, Max), su versión del musical con espíritu latino "Amor sin barreras" (2021, Disney+) y “Los Fabelman” (2022, Netflix, Apple TV. Claro Video), una emotiva mirada autobiográfica sobre aquel chico que descubrió el cine mucho antes de convertirse en leyenda.

Embed - ATRAPAME SI PUEDES 2002 trailer subtitulado

Lo asombroso es que Spielberg nunca perdió la capacidad de jugar. Sus películas pueden hablar de dinosaurios, soldados, arqueólogos, periodistas, presidentes, espías o extraterrestres, pero siempre regresan al mismo lugar: la fascinación humana por descubrir qué hay detrás de la próxima puerta.

Embed - LOS FABELMAN | Trailer oficial subtitulado (HD)

Cada nuevo director de cine fantástico, de aventuras o de ciencia ficción trabaja bajo la sombra de su influencia. Incluso quienes creen estar inventando algo nuevo suelen estar dialogando con una idea que Spielberg tuvo décadas atrás.

Finalmente llega “El día de la revelación”, nueva propuesta sci-fi que hasta la aparición de los trailers mantuvo prácticamente en secreto. A prepararse para un nuevo plato fuerte que seguramente volverá a saciar a un público cada vez más exigente.

Fuente: Agencia DIB