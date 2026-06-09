martes 09 de junio de 2026
9 de junio de 2026 - 10:22

Despedirán los restos del Indio Solari en una ceremonia privada en Lanús

Se trata de un último adiós donde solo participará la familia del artista y su círculo más cercano. Luego será cremado.

Por Agencia DIB
La vigilia de los ricoteros en Lanús.

La vigilia de los "ricoteros" en Lanús.

Tras una multitudinaria despedida en el Polideportivo José María Gatica en Avellaneda, los restos de Carlos "Indio" Solari fueron trasladados al Cementerio Municipal de Lanús para una última ceremonia privada que terminará con su cremación. De esta manera, la familia respetará la voluntad del cantante.

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De acuerdo con la información que trascendió en las últimas horas, la familia del artista y su círculo más cercano a ella tendrán una última ceremonia, íntima y privada, durante la tarde de este martes.

Allí estarán la viuda de Solari, Virginia Mones Ruiz, su hijo Bruno y el círculo más cercano.

La familia aún esperaba la autorización de la Justicia, ya que faltan los testimoniales que dan cierre a la causa que está en manos del juez Jorge Rodríguez, del Juzgado de Garantías N° 5 de Morón.

En tanto, ya desde la tarde del lunes había fanáticos congregados en la entrada del cementerio de Lanús, en una conmovedora vigilia a la espera de la carroza fúnebre.

Fuente: Agencia DIB

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