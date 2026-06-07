Nos salió el indio: cruces entre el pensamiento de Rodolfo Kusch y la gesta artística de Carlos Solari

Estos días pareciera que a todos nos salió el indio. Ricoteros o no, rockeros o no, a los seres sensibles a las adscripciones de la cultura popular, nos salió el indio, por las simples ganas de salirnos de nosotros mismos, de fusionarnos en una identidad que nos excede, nos alegra y que no se puede explicar por completo.

La obra de Carlos Alberto "Indio" Solari está marcada por el pensamiento de Rodolfo Kusch . El gancho que hay entre ambos es como un imán, en la prosa críptica, singular, en la valoración del propio suelo histórico, de la vida situada, del estar siendo local por sobre las imposiciones externas, por sobre las cadenas deshumanizantes.

En 1966, Kusch escribió su texto “Me salió el indio” . En su argumentación se pregunta qué puede ser “salir(se) de sí mismo” y, en términos de la vida llana, del transcurrir cotidiano, indaga en esa expansión del ser como una dimensión de lo sagrado.

Kusch no llegó a ver la devoción ricotera, ya que murió en 1979. Sus palabras, sus reflexiones, podrían haber devenido de la interpretación de este movimiento estético de color local, desbordado, desmesurado, de un fenómeno que, desde el arte, en suelo Sudamericano, se convirtió en una gesta.

“Andar como bola sin manija significa andar sin un centro que sirva de referencia y causa motriz. ¿Y no será que aquello de salir el indio se refiere a tomar la manija de una situación, imponer un centro en el mundo de afuera, pero vinculado estrechamente con eso que llevamos adentro, con las cosas sagradas pa’ mí?”, se pregunta Kusch.

Liberar fuerzas

La salida del indio hace referencia a dar rienda suelta “a una fuerza que empuja, desde muy adentro de nosotros, quizá del inconsciente mismo, para irrumpir súbitamente afuera, y mostrar al fin lo que siempre quisimos hacer notar”, apunta el filósofo argentino. Y aventura en una metáfora que bien podría haber salido del trazo de Solari: ¿Y de dónde proviene esta urgencia de salir con brusquedad para liberar fuerzas, casi como si el agua rebasara un dique e inundara un valle?”.

Quien impulsa una gesta, una hazaña propia o de un pueblo entero, es un gestor. El artista como gestor cultural, concepto central del pensamiento estético de Kusch, deja de lado el nombre propio de la persona que creó una obra y se constituye por una tercera dimensión, que es el sentido que le da el pueblo a su obra. Para Kusch, el sentido de una obra no se agota en la intención del autor, o simplemente en qué quiso decir en ella, algo que, directamente, en muchos casos no se conoce y no es lo que importa.

Kusch pareciera haber descrito a Solari o, quizás, Solari haber seguido, sin intención, intuitivamente, las palabras de Kusch para construir su identidad artística.



Experiencia sagrada

Quien quiera dar ejemplo de esta idea de héroe que desde el arte gesta obra y comunidad, y cuya creación alcanza sentido en esa comunión, ahí lo tiene, inconmensurable, sin parangón, humano y sagrado, situado en su tiempo y su tierra. El Indio está en las paredes, en las remeras, en los tatuajes, en las banderas, la herencia intergeneracional, en todas las almas a las que se les salen los indios, humanamente, para alcanzar una experiencia sagrada.

En esta gesta, que hoy vive un capítulo de despedida, pero no de cierre, sino de despliegue del mito, a todos se nos sale el indio. ¿Será para contrariar este siglo XXI colapsado de desigualdad, crueldad e irracionalidad tecnológica global? Suma Kusch: ¿Será para restituir afuera en el mundo exterior nuestro propio recinto sagrado, sólo para ver a los dioses columpiarse en los árboles? Entonces, aventuro, le contestaría Solari: "En la resistencia está todo el hidalgo valor de la vida".

Fuente: Agencia DIB