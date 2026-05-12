martes 12 de mayo de 2026
12 de mayo de 2026 - 21:11

Punta Alta: golpearon aun chico de 15 años al salir de la escuela y lo desmayaron

El adolescente fue atacado por la espalda y, por el impacto del golpe, perdió el conocimiento y quedó tendido en la vereda. El episodio quedó grabado en las cámaras de seguridad de la zona y pudo reconocer a uno de los agresores.

Por Agencia DIB
Un adolescente de 15 años fue atacado salvajemente al salir del colegio en Punta Alta. (El Rosalenio)

Un adolescente de 15 años fue atacado salvajemente al salir del colegio en Punta Alta. (El Rosalenio)

Un chico de 15 años fue golpeado brutalmente al salir de la escuela en la localidad de Punta Alta y, producto del ataque, quedó desmayado y perdió el conocimiento durante unos minutos. El episodio sucedió el lunes a las 20.30, en la puerta de la Escuela Técnica de l a ciudad.

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Según expresó a medios locales Mayra, la madre de Tobías, el menor agredido, tras salir del establecimiento alcanzó a ver a dos jóvenes escondidos a pocos metros, por lo que apuró el paso. Tras ser golpeado, perdió el conocimiento, ya que según describió la mujer en declaraciones radiales el recuerdo que tiene el chico es el de estar de repente, en el suelo, ensangrentado.

En tanto, según precisó el portal El Rosalenio, el lamentable episodio quedó grabado en cámaras de seguridad de la zona, y eso permitió que se reconocieran los agresores y se determinara que uno de ellos conocía al adolescente golpeado.

“En uno de los videos se ve que uno viene corriendo desde atrás para pegarle, se arrepiente y después vuelve a tomar carrera y ahí le da la piña desde atrás, que termina desmayando a Tobías, que cae al piso, lo que le provocó cortes en la cara y manos”, aseveró la madre.

En tanto, la mujer consideró que el agresor pudo haberse sorprendido por la reacción de la víctima luego del golpe. “Yo creo que él se esperaba se parara a pelear, y como lo vio tumbado en el piso se debe haber asustado”, expresó Mayra

En tanto, tras ver los videos, el adolescente golpeado reconoció a uno de los agresores, que había siso compañero de curso años atrás.

La familia realizó la denuncia correspondiente y, según indicó la madre, la Policía ya tiene identificados a los jóvenes involucrados en el ataque.

Fuente: Agencia DIB

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