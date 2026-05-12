Meningitis: advierten que hay más casos y piden que se refuerce la vacunación

En las últimas semanas, los casos de meningitis en Argentina se ubicaron por encima de lo esperado, de acuerdo a lo informado en el último Boletín Epidemiológico Nacional, ya que, en lo que va de 2026, se registraron 172 casos, cifra por encima de la media de 152 casos acumulados a la misma semana epidemiológica del período 2022–2025.

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Asimismo, la provincia de Salta confirmó ocho casos de distintas etiologías en las últimas semanas, lo que refuerza la necesidad de sostener la vigilancia epidemiológica frente a una enfermedad que puede dejar secuelas irreversibles.

La meningitis , según describe el ministerio de Salud de la Nación, es la inflamación de las meninges , las membranas que recubren el cerebro y la médula espinal, fundamentales para la protección del sistema nervioso central. Puede ser causada por distintos agentes, como virus, bacterias, hongos o parásitos , aunque las formas bacterianas son las más severas y las que generan mayor preocupación desde el punto de vista sanitario.

Estas infecciones pueden progresar rápidamente y provocar complicaciones graves, incluyendo daño neurológico permanente y hasta la muerte, especialmente en los grupos más vulnerables.

Los síntomas suelen aparecer de forma repentina e incluyen fiebre alta, dolor de cabeza intenso, rigidez en el cuello, sensibilidad a la luz, náuseas, vómitos y alteraciones del estado mental. El mayor problema que presenta la enfermedad es que sus primeros síntomas muchas veces no son tratados debidamente porque son comunes a otras afecciones, por lo que el retraso en el tratamiento también aumenta el riesgo de desarrollar complicaciones.

En bebés y recién nacidos, los signos pueden ser menos específicos y manifestarse en forma de irritabilidad, llanto persistente, somnolencia, rechazo al alimento o molleras tensas.

Dentro de las meningitis bacterianas, el meningococo (Neisseria meningitidis) es uno de los principales agentes asociados a cuadros graves y potencialmente fatales. Existen diferentes serogrupos - entre ellos A, B, C, W e Y - cuya circulación varía según la región y el momento epidemiológico.

La enfermedad meningocócica invasiva presenta una mayor incidencia en los primeros años de vida, especialmente en menores de un año y se mantiene elevada hasta los 5 años. Además, tiene una letalidad estimada de entre el 10% y el 15%, y hasta un 20% de quienes sobreviven pueden desarrollar secuelas permanentes, como pérdida auditiva, dificultades cognitivas o trastornos neurológicos.

meningitis bacteriana

Vacunación sí, única opción

La única chance de evitar las formas más graves de meningitis es mantener el calendario de vacunación al día.

La vacuna antimeningocócica conjugada tetravalente (ACYW) es la que se encuentra disponible gratuitamente en el Calendario Nacional de Vacunación para proteger contra las infecciones graves causadas por meningococo (enfermedad meningocócica invasiva) y sus potenciales complicaciones.

Estrategia de vacunación

Existen dos esquemas diferenciados según etapa de la vida:

Lactantes

- Primera dosis: 3 meses de vida

- Segunda dosis: 5 meses de vida

- Primer refuerzo: 15 meses de vida

Estas dosis tienen el objetivo de proteger de la enfermedad al grupo etario más vulnerable y con mayor riesgo de enfermar y morir, que son los niños pequeños, de menos de dos años.

Adolescentes

- Dosis única: a los 11 años (quienes cumplan 11 años entre enero y diciembre del corriente año).

Es una estrategia complementaria que ofrece no solo la protección directa del grupo vacunado, sino fundamentalmente la disminución de la transmisión de la bacteria desde las personas adolescentes (portadoras más frecuentes del meningococo, en nariz y fauces) a lactantes, ofreciendo así una protección indirecta para aquellas personas que no estén vacunadas.

vacuna adolescencia

Teléfono para dudas y consultas

El 0800-222-1002 es un número del Ministerio de Salud de la Nación que recibe consultas sobre varios temas. La opción 5 ofrece asesoramiento sobre el Calendario Nacional de Vacunación.

Fuente: Agencia DIB