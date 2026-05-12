martes 12 de mayo de 2026
12 de mayo de 2026 - 16:35

General Villegas: preocupación por la mortandad de pejerreyes en la laguna del Parque Municipal

Se tomaron muestras de agua que fueron enviadas a un laboratorio del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires para determinar las causas del fenómeno.

Por Agencia DIB
La laguna del Parque Municipal es uno de los espacios más concurridos por los vecinos de General Villegas

La laguna del Parque Municipal es uno de los espacios más concurridos por los vecinos de General Villegas

Diario Actualidad

La Municipalidad de General Villegas intervino ante la mortandad de pejerreyes en la laguna del Parque Municipal. Se tomaron muestras de agua que fueron enviadas a un laboratorio del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires para determinar las causas del fenómeno.

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La secretaria de Promoción, Producción y Medio Ambiente local, Luciana Pratto, le explicó al diario Actualidad de General Villegas que la situación fue advertida cuando se desarrollaba una actividad en el predio y que, de inmediato, se activó el protocolo ambiental correspondiente. “Rápidamente fueron los inspectores ambientales a tomar una muestra de agua. Ese análisis bacteriológico y físico-químico nos va a dar un indicio para determinar por qué se produjo esta mortandad”, señaló.

Según Pratto, no se trata de un hecho aislado, sino una situación que se registra de manera periódica en la laguna del Parque Municipal y que ya fue analizada en otras oportunidades con especialistas. “Esto sucede prácticamente todos los años”, sostuvo.

Entre las hipótesis que se manejan, la funcionaria mencionó un posible desequilibrio en el ecosistema de la laguna, vinculado con la disminución del oxígeno en el agua. “Es una laguna cerrada y puede producirse una demanda de oxígeno que genere la muerte de una gran cantidad de peces. También puede estar asociado a una superpoblación”, explicó.

La presencia de algas es otro de los factores que podrían haber influido. “La afloración de algas puede provocar la muerte masiva de peces, porque durante la noche consumen mucho oxígeno y eso hace que los peces se asfixien”, agregó.

La laguna del Parque Municipal, explica Actualidad, es uno de los espacios más concurridos por los vecinos de General Villegas, tanto para actividades recreativas como para la pesca deportiva. Por eso, la aparición de cientos de pejerreyes muertos generó preocupación y numerosas consultas. Mientras se esperan los resultados del laboratorio, personal municipal comenzó con la recolección de los peces muertos para evitar mayores inconvenientes ambientales y sanitarios.

Fuente: Agencia DIB

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